フジロックをYouTube配信で楽しむ　3日間のタイムテーブル一覧

8月20日（金）〜22日（日）にかけて開催されるフジロック。出演アーティストのパフォーマンスやインタビュー動画などが公式YouTubeチャンネルにて配信される。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。
※注意事項
・アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみ。
・ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合あり。
・ライブ配信の模様は、各日終了後、1回のみリピート配信あり。
・配信アーティストは、予告なく変更する場合あり。
フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/
【8月21日（土）はこちら】
【8月22日（日）はこちら】
8月20日（金）
▼Channel 1
11:00〜 OKAMOTOS
12:00〜 TENDOUJI
12:50〜 yonige
13:50〜 DYGL
14:50〜 くるり
15:50〜 THE BAWDIES
17:40〜 Yogee New Waves
18:50〜 MAN WITH A MISSION
19:30〜 SUMMIT (PUNPEE, GAPPER, OMSB, MARIA, SIMI LAB, DyyPRIDE, BIM, VaVa, in-d, C.O.S.A. × KID FRESINO, BLYY, TWINKLE+)
21:10〜 RADWIMPS
22:55〜 Vaundy
▼Channel 2
10:30〜 KOTORI
12:00〜 ドレスコーズ
13:50〜 H ZETTRIO
15:40〜 5lack
17:30〜 KID FRESINO(BAND SET)
19:30〜 METAFIVE （砂原良徳×LEO今井）
21:30〜 millennium parade
▼Channel 3
12:00〜 前野健太
13:50〜 スピンオフ四人囃子feat.根本 要＆西山 毅
15:40〜 手嶌葵
17:30〜 LITTLE CREATURES
19:30〜 Tempalay
21:20〜 Kan Sano
8月21日（土）
▼Channel 1
11:00〜 KEMURI
12:00〜 草田一駿 五重奏体系
12:50〜 SIRUP
13:50〜 ReN
14:50〜 サンボマスター
18:50〜 Ken Yokoyama
21:00〜 King Gnu
22:35〜 THE ALEXX
▼Channel 2
10:30〜 tricot
12:00〜 カネコアヤノ
13:50〜 AJICO
15:50〜 envy
17:40〜 サニーデイ・サービス
19:30〜 indigo la End
21:30〜 NUMBER GIRL
23:05〜 THE SPELLBOUND
▼Channel 3
10:30〜 Mega Shinnosuke
12:00〜 DENIMS
13:50〜 光風＆GREEN MASSIVE
15:50〜 THE SKA FLAMES plus Special Guest 元ちとせ
17:40〜 Char
19:30〜 Dachambo
21:30〜 ROVO
8月22日（日）
▼Channel 1
11:00〜 Awesome City Club
12:00〜 STUTS (Band set : 仰木亮彦, 岩見継吾, 吉良創太, TAIHEI)
12:50〜 cero
13:50〜 MONO NO AWARE
15:20〜 折坂悠太（重奏）
16:50〜 MISIA
17:55〜 GEZAN
19:10〜 FINALBY( )
EY∃ (BOREDOMS) ｘ COSMIC LAB ｘ TAIKI NIIMI x KANTA HORIO
20:10〜 CHAI
21:40〜 電気グルーヴ
23:00〜 砂原良徳
▼Channel 2
12:00〜 yonawo
13:40〜 TENDRE
14:50〜 秦 基博
15:50〜 羊文学
17:10〜 THA BLUE HERB
18:50〜 忌野清志郎 RocknRoll FOREVER
with ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO""麗市
GUEST：UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、トーキョー・タナカ/ジャンケン・ジョニー、トータス松本、YONCE
21:00〜 平沢進＋会人(EJIN)
22:35〜 4s4ki
▼Channel 3
10:30〜 君島大空 合奏形態
12:00〜 GLIM SPANKY(Acoustic ver.)
13:40〜 青葉市子
15:20〜 BEGIN
19:10〜 上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット
21:10〜 OAU
>>>配信タイムテーブルはこちら
8月20日（金）〜22日（日）にかけて開催されるフジロック。出演アーティストのパフォーマンスやインタビュー動画などが公式YouTubeチャンネルにて配信される。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。