フジロックをYouTube配信で楽しむ　3日間のタイムテーブル一覧

8月20日（金）〜22日（日）にかけて開催されるフジロック。出演アーティストのパフォーマンスやインタビュー動画などが公式YouTubeチャンネルにて配信される。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。

※注意事項
・アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみ。
・ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合あり。
・ライブ配信の模様は、各日終了後、1回のみリピート配信あり。
・配信アーティストは、予告なく変更する場合あり。

フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/

【8月21日（土）はこちら】
【8月22日（日）はこちら】


8月20日（金）

▼Channel 1

11:00〜　OKAMOTOS
12:00〜　TENDOUJI
12:50〜　yonige
13:50〜　DYGL
14:50〜　くるり
15:50〜　THE BAWDIES
17:40〜　Yogee New Waves
18:50〜　MAN WITH A MISSION
19:30〜　SUMMIT (PUNPEE, GAPPER, OMSB, MARIA, SIMI LAB, DyyPRIDE, BIM, VaVa, in-d, C.O.S.A. × KID FRESINO, BLYY, TWINKLE+)
21:10〜　RADWIMPS
22:55〜　Vaundy



▼Channel 2

10:30〜　KOTORI
12:00〜　ドレスコーズ
13:50〜　H ZETTRIO
15:40〜　5lack
17:30〜　KID FRESINO(BAND SET)
19:30〜　METAFIVE （砂原良徳×LEO今井）
21:30〜　millennium parade



▼Channel 3

12:00〜　前野健太
13:50〜　スピンオフ四人囃子feat.根本 要＆西山 毅
15:40〜　手嶌葵
17:30〜　LITTLE CREATURES
19:30〜　Tempalay
21:20〜　​Kan Sano



8月21日（土）

▼Channel 1

11:00〜　​​KEMURI
12:00〜　草田一駿 五重奏体系
12:50〜　SIRUP
13:50〜　ReN
14:50〜　サンボマスター
18:50〜　Ken Yokoyama
21:00〜　​​King Gnu
22:35〜　THE ALEXX



▼Channel 2

10:30〜　tricot
12:00〜　カネコアヤノ
13:50〜　AJICO
15:50〜　envy
17:40〜　サニーデイ・サービス
19:30〜　indigo la End
21:30〜　NUMBER GIRL
23:05〜　THE SPELLBOUND



▼Channel 3

10:30〜　Mega Shinnosuke
12:00〜　DENIMS
13:50〜　光風＆GREEN MASSIVE
15:50〜　THE SKA FLAMES plus Special Guest 元ちとせ
17:40〜　Char
19:30〜　Dachambo
21:30〜　ROVO



8月22日（日）

▼Channel 1

11:00〜　Awesome City Club
12:00〜　STUTS (Band set : 仰木亮彦, 岩見継吾, 吉良創太, TAIHEI)
12:50〜　cero
13:50〜　MONO NO AWARE
15:20〜　折坂悠太（重奏）
16:50〜　MISIA
17:55〜　GEZAN
​​19:10〜　FINALBY( )
EY∃ (BOREDOMS)　ｘ　COSMIC LAB　ｘ　TAIKI NIIMI x　KANTA HORIO　
20:10〜　CHAI
​​21:40〜　電気グルーヴ
23:00〜　砂原良徳



▼Channel 2

12:00〜　yonawo
13:40〜　TENDRE
14:50〜　秦 基博
15:50〜　羊文学
17:10〜　THA BLUE HERB
18:50〜　忌野清志郎 RocknRoll FOREVER
with ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO""麗市
GUEST：UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、トーキョー・タナカ/ジャンケン・ジョニー、トータス松本、YONCE
21:00〜　平沢進＋会人(EJIN)
22:35〜　4s4ki



▼Channel 3

10:30〜　君島大空 合奏形態
12:00〜　GLIM SPANKY(Acoustic ver.)
13:40〜　青葉市子
15:20〜　BEGIN
19:10〜　上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット
21:10〜　OAU







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