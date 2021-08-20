フジロックをYouTube配信で楽しむ　3日間のタイムテーブル一覧

8月20日（金）〜22日（日）にかけて開催されるフジロック。出演アーティストのパフォーマンスやインタビュー動画などが公式YouTubeチャンネルにて配信される。3日間の配信タイムテーブルをまとめた。



※注意事項

・アーティストによっては、フルではなく、一部の配信のみ。

・ライブのタイムテーブルと配信スケジュールが異なる場合あり。

・ライブ配信の模様は、各日終了後、1回のみリピート配信あり。

・配信アーティストは、予告なく変更する場合あり。



フジロック公式サイト：https://www.fujirockfestival.com/



【8月21日（土）はこちら】

【8月22日（日）はこちら】





8月20日（金）



▼Channel 1



11:00〜 OKAMOTOS

12:00〜 TENDOUJI

12:50〜 yonige

13:50〜 DYGL

14:50〜 くるり

15:50〜 THE BAWDIES

17:40〜 Yogee New Waves

18:50〜 MAN WITH A MISSION

19:30〜 SUMMIT (PUNPEE, GAPPER, OMSB, MARIA, SIMI LAB, DyyPRIDE, BIM, VaVa, in-d, C.O.S.A. × KID FRESINO, BLYY, TWINKLE+)

21:10〜 RADWIMPS

22:55〜 Vaundy







▼Channel 2



10:30〜 KOTORI

12:00〜 ドレスコーズ

13:50〜 H ZETTRIO

15:40〜 5lack

17:30〜 KID FRESINO(BAND SET)

19:30〜 METAFIVE （砂原良徳×LEO今井）

21:30〜 millennium parade







▼Channel 3



12:00〜 前野健太

13:50〜 スピンオフ四人囃子feat.根本 要＆西山 毅

15:40〜 手嶌葵

17:30〜 LITTLE CREATURES

19:30〜 Tempalay

21:20〜 ​Kan Sano







8月21日（土）



▼Channel 1



11:00〜 ​​KEMURI

12:00〜 草田一駿 五重奏体系

12:50〜 SIRUP

13:50〜 ReN

14:50〜 サンボマスター

18:50〜 Ken Yokoyama

21:00〜 ​​King Gnu

22:35〜 THE ALEXX







▼Channel 2



10:30〜 tricot

12:00〜 カネコアヤノ

13:50〜 AJICO

15:50〜 envy

17:40〜 サニーデイ・サービス

19:30〜 indigo la End

21:30〜 NUMBER GIRL

23:05〜 THE SPELLBOUND







▼Channel 3



10:30〜 Mega Shinnosuke

12:00〜 DENIMS

13:50〜 光風＆GREEN MASSIVE

15:50〜 THE SKA FLAMES plus Special Guest 元ちとせ

17:40〜 Char

19:30〜 Dachambo

21:30〜 ROVO







8月22日（日）



▼Channel 1



11:00〜 Awesome City Club

12:00〜 STUTS (Band set : 仰木亮彦, 岩見継吾, 吉良創太, TAIHEI)

12:50〜 cero

13:50〜 MONO NO AWARE

15:20〜 折坂悠太（重奏）

16:50〜 MISIA

17:55〜 GEZAN

​​19:10〜 FINALBY( )

EY∃ (BOREDOMS) ｘ COSMIC LAB ｘ TAIKI NIIMI x KANTA HORIO

20:10〜 CHAI

​​21:40〜 電気グルーヴ

23:00〜 砂原良徳







▼Channel 2



12:00〜 yonawo

13:40〜 TENDRE

14:50〜 秦 基博

15:50〜 羊文学

17:10〜 THA BLUE HERB

18:50〜 忌野清志郎 RocknRoll FOREVER

with ROUTE 17 RocknRoll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO""麗市

GUEST：UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、トーキョー・タナカ/ジャンケン・ジョニー、トータス松本、YONCE

21:00〜 平沢進＋会人(EJIN)

22:35〜 4s4ki







▼Channel 3



10:30〜 君島大空 合奏形態

12:00〜 GLIM SPANKY(Acoustic ver.)

13:40〜 青葉市子

15:20〜 BEGIN

19:10〜 上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット

21:10〜 OAU















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