映画のような美しさ｜アストンマーティン DBXの新しいPVが公開

アストンマーティン初のSUV、DBXの新しいプロモーション・ビデオが制作された。映画を想起させるこの最初の短編映像は、各分野における一流のクリエイティブなサポートチームと協力して制作されたもの。オスカーにノミネートされたイタリアのルカ・グァダニーノが監督し、ドラマ『The Crown』で若き日のチャールズ皇太子を演じたジョシュ・オコナーが主演し、アート・ディレクターは英国の伝説的なデザイナーであるピーター・サヴィルが担当している。



【優美な情景とDBXが見事にマッチ】(写真10点)



イタリアのシチリア島で撮影されたこの映像は、オコナーがアストンマーティン DBXのハンドルを握ってシチリアの田園地帯を走る、夢のような旅を描いている。オコナーが運転するアストンマーティン DBXは、ミノタウル・グリーンと呼ばれるボディカラーを纏い、明るいアイボリー・カラーのインテリアを採用している。これは、伝統的なカラーの組み合わせを、現代的に解釈したもの。撮影用のカメラは、ブドウ園やオフロードを駆け抜け、神秘的でありながらもエレガントな別荘へと向かうオコナーの旅を追う。アストンマーティンのチームは、シチリア島で制作チームに合流し、繊細なイメージを描き出すヒーローショットを作成した。



監督のルカ・グァダニーノは、次のようにコメントした。

「この映像では、1 人の男性とその心理、そして素晴らしい景色の中で車を操る姿に焦点を当てています。ジョシュがアストンマーティン DBXの運転を始めると、まるでこの車が美しい芸術作品になったように感じられました」「彼の体形や存在感は、DBXのラインと完璧に融合していました」



主演のジョシュ・オコナーは、以下のように語った。

「私が何よりもアピールしたかったのは、アストンマーティンが英国を代表する企業であり、英国で育った私にとってかけがいのない存在であるということです。」「この特別な映像では、アストンマーティンのラグジュアリーな側面と、ルカのラグジュアリーなビジョンが見事に溶け合っています。スピード感に満ち溢れたこのフィルムでは、映像全体を通じて、真のスポーツカーを彷彿とさせるDBXの姿が描き出されています」



また、アストンマーティン・エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・クリエイティブ・オフィサーのマレク・ライヒマンは、次のように述べた。

「ジョシュ・オコナーは、人気テレビドラマで活躍する俳優であり、ピーター・サヴィルはブランド・クリエーターの第一人者です。彼は、企業ロゴの作成、アイコン・イメージの形成、都市のブランド・アンバサダーとしての役割、コーポレート・アイデンティティの完全な再構築といった分野で、その類まれな才能を発揮しています。ルカ、ジョシュ、そしてピーターという3人の異なる才能と個性が一つに融合することで、他とは一線を画したクリエイティブな映像が生み出されました」



この映像では、経験豊富な撮影および編集技術を活用し、走行シーンに過去の記憶や鮮やかな画像を取り入れることで、オコナーの心情を繊細に描き出している。グァダニーノは、彼が制作した他のすべての映画と同様に、この映像でも、視聴者がストーリーを独自に解釈することを意図している。グァダニーノの作品には、オスカーにノミネートされた『Call Me by Your Name』(君の名前で僕を呼んで)、最近公開された『A Bigger Splash』(胸騒ぎのシチリア)や『Suspiria』(サスペリア)などがあり、現在、初めて米国で制作する映画、『Bones & All』の撮影に取り組んでいる。映画と並行して、グァダニーノはインテリアデザイナーとしても成功を収めており、ウェルネスブランドの Aesop(イソップ)などのプロジェクトに参加している。



「私の映画は、一緒に仕事をする才能溢れる人々との素晴らしい相互作用によって生み出されます」と、グァダニーノは説明する。「私たちは5月にこのフィルムを撮影しましたが、DBXの美しいミノトール・グリーンのボディカラーは、私がよく知っているシチリアの風景に溶け込み、映像にさらなる深みと陰影を生み出してくれました。DBXは、光と影を印象的に表現する彫刻家、アニッシュ・カプーアの作品を連想させます」



マレク・ライヒマンは今回の作品について、監督のグァダニーノを称賛した。

「ルカは、美しさの本質に関して、私たちと同じ考え方を持っていました。監督として、彼は並外れた能力を備えています。彼の光の表現方法は、まるで魔法のようです。」「彼はまた、素材と形態に対する素晴らしい感性の持ち主でもあります。私たちは、例えば、ラジエーターグリルのアルミニウムに映り込む太陽や、ボディパネルに反射した光が移動するときに織りなす影といったものを表現したかったのです」



経験豊富なグァダニーノは、すべてのフレームの細部に至るまで注意を払い、力強く神秘的なストーリーを作成した。音楽プロデューサーは、有名な英国のミュージシャン、プロデューサー、作曲家であるデヴ・ハインズが担当し、才能溢れるクリエーターによる素晴らしいコラボレーション作品に仕上がっている。



「私たちは、108 年の歴史を持つ超高級ブランドです。この新しい映像は、アストンマーティンのブランド・イメージを完璧に表現し、ブランドの精神や思想に忠実に作成されました。」と、マレク・ライクマンは述べている。「ルカ・グァダニーノは、流行に左右されることのない監督です。彼は未来の思想家であり、私たちは、今回の映像を作成するにあたって、彼に完全な創造的自由を与えました。」



アストンマーティンは、創造力に溢れたブランドであり、それぞれの分野の専門家を集めて彼らの才能を組み合わせ、デザインと文化における新たな歴史の扉を切り開いている。人々の欲望、夢、感情をエレガントに表現するルカ・グァダニーノの映像は、アストンマーティン DBXの美しさと強さが凝縮された作品となった。