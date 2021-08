『食べマスモッチ』にディズニーキャラ♪ セブン-イレブンに登場

バンダイ キャンディ事業部は、キャラクターをモチーフにした和菓子「食べマス」の、もち生地の中に餡やクリームを包んだシリーズ「食べマスモッチ」にて、『食べマスモッチ ドナルドダック&デイジーダック』、『食べマスモッチ プーさん&ピグレット』を、2021年8月21日(土)より全国のセブン-イレブンにて販売する。



「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のブランドで、餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現した商品。美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして ”かわいすぎて食べるのがもったいない” と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子だ。これまでに、「ディズニーキャラクター」「名探偵コナン」「ワンピース」「スヌーピー」「ドラえもん」などを発売し、そのかわいらしさが話題となっている。



そして「食べマスモッチ」シリーズは、もち生地の中に餡やクリームを包んだ和菓子で作られており、表情部分は可食シートにて再現。今後も「食べマスモッチ」は様々なキャラクターで展開予定だ。



そんな食べマスモッチシリーズから、「ドナルドダック」と「デイジーダック」が初登場! そして「プーさん」と「ピグレット」が再登場となる。



ぷにぷにのもち生地で甘くて美味しい餡(あん)が包まれた本商品は、それぞれ4種類の表情を用意。ドナルドダック&デイジーダックのハートデザインや、プーさんの訝しげな表情がとってもキュート♪

もちもちっとした食感と中に入った餡の味わいがマッチした一品で、ドナルドダックは「カスタード味」、デイジーダックは爽やかな「ピーチ味」、プーさんは「メープル味」、ピグレットは「ストロベリー味」と、子どもでも食べやすい味が採用されている。



可愛い『食べマスモッチ』と癒しのおうち時間を楽しもう♪



(C)Disney (C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.