リラックマ、千代田区の観光大使に就任!!!

一般社団法人千代田区観光協会の観光大使に、サンエックスの人気キャラクターの「リラックマ」が就任することが決定した。



千代田区に本社があるサンエックスと千代田区観光協会の、「若い層やファミリー層に千代田の魅力をもっと伝えたい」という思いが一致し、幅広い世代から親しまれ、たくさんの人々やファンとともに成長を続けるリラックマの観光大使就任が、この度実現するはこびとなった。



2021年8月18日(水)には、リラックマ千代田区観光協会観光大使就任式」を開催され、観光大使に任命されたリラックマが登壇。



さらに、観光大使な装いのリラックマがデザインされたコラボグッズも登場する。

コラボグッズのラインナップは、クリアホルダー(300円/税込)、付箋(350円/税込)、ボールペン(600円/税込)。



可愛いグッズをチェックして、リラックマの今後の活躍を見守ろう!



☆観光大使になったリラックマやコラボグッズをみる(写真10点)>>>



(C)2021 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.