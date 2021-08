『ちいかわ』POP UP STOREが池袋駅に期間限定オープン！

『クオリティファースト』をモットーとし、モノ・コト・ヒトを繋いで爆絶空間をプロデュースするJuiceは、2021年8月20日(金)から、JR池袋駅 南改札外イベントスペースにて『ちいかわ POP UP STORE』を開催する。



『ちいかわ』はイラストレーターのナガノが描く作品。Twitterに投稿される漫画は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ達の何気ない日常を描いており、ゆるかわな絵柄やほのぼのとしたストーリーと、たまの毒気のギャップが人気となっている。



この度の『ちいかわ POP UP STORE』では、ポーチやぬいぐるみなどかわいいグッズが盛りだくさん! アパレルグッズや雑貨、食器やお箸・マグカップなどの生活雑貨など、日々の生活が楽しくなるような商品がバリエーション豊かに取り揃えられる。



そのほか、『ちいかわ POP UP STORE』、ちいかわ公式オンラインショップ(通販)『ちいかわマーケット』でのみ取り扱いとなる限定販売商品や、イベント初日より登場する新商品も!



また、ショップ内で2200円(税込)以上購入すると、「マスクケース(ちいかわ)」が一人1枚プレゼントされる。



この機会に『ちいかわ POP UP STORE』でかわいいアイテムをゲットしよう♪



(C)nagano