許斐剛が原作・製作総指揮を務める劇場アニメ「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」より、公開1週目に入場者プレゼントとして配布されるポストカード全10種のビジュアルが公開された。

9月3日より全国公開される「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」。ポストカードは全40種で、4週間にわたり毎週10種の中からランダムで1枚が配布される。公開日から9月9日まで配布されるポストカードのデザインは、「越前リョーマ」「越前南次郎＆カルピン」「竜崎桜乃＆小坂田朋香」「大石秀一郎＆菊丸英二」「向日岳人＆宍戸亮＆芥川慈郎」「仁王雅治＆柳生比呂士」「木手永四郎＆新垣浩一」「千石清純」「徳川カズヤ＆鬼十次郎＆入江奏多」「越前リョーガ」が用意された。

また8月21日に行われる完成披露試写会の、キャスト・スタッフ登壇イベントの無料配信も決定。無料配信は週刊少年ジャンプ（集英社）の公式YouTubeチャンネル、LINE LIVE内のムービーマガジン～WOW～、GAGA★で届けられる。

さらに9月4日に東京・TOHOシネマズ日比谷で、公開記念舞台挨拶が実施されることも明らかに。イベントは9時30分の回の上映後と、12時40分の回の上映前に行われ、原作・製作総指揮の許斐をはじめ、越前リョーマ役の皆川純子、手塚国光役の置鮎龍太郎、跡部景吾役の諏訪部順一、エメラルド役の朴ろ美、監督の神志那弘志が登壇する。チケットはローソンチケットで、8月21日12時より抽選販売を受け付ける予定だ。なお公開記念舞台挨拶の模様は、全国の劇場でも生中継される。実施劇場やチケットの販売スケジュールなど、詳細は映画の公式サイトおよびTwitter公式アカウント（@ryoma3dtenipuri）で確認を。

「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」完成披露試写会イベント無料配信

日時：2021年8月21日（土）15:55～

配信先：ジャンプチャンネル（YouTube）、ムービーマガジン～WOW～（LINE LIVE）、GAGA★（LINE LIVE）

登壇者：許斐剛（原作・製作総指揮）、皆川純子（越前リョーマ役）、神志那弘志（監督）ほか

「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」公開記念舞台挨拶＆全国同時生中継

日時：2021年9月4日（土）9:30の回上映後、12:40の回上映前

会場：TOHOシネマズ 日比谷

登壇者：許斐剛（原作・製作総指揮）、皆川純子（越前リョーマ役）、置鮎龍太郎（手塚国光役）、諏訪部順一（跡部景吾役）、朴ろ美（エメラルド役）、神志那弘志（監督）

「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」

2021年9月3日（金）全国ロードショー

原作・製作総指揮：許斐剛

原作：許斐剛「テニスの王子様」（集英社 ジャンプコミックス刊）、「新テニスの王子様」（集英社「ジャンプSQ.」連載）

監督：神志那弘志

脚本：秦建日子

劇中歌全作詞作曲：許斐剛

CGスーパーバイザー：菱川パトリシア

アニメーションディレクター：由水桂

CGディレクター：山田桃子

システムディレクター：城戸孝夫

エグゼクティブCGプロデューサー：千田斎

音響監督：高寺たけし

音楽：津田ケイ

音楽プロデューサー：松井伸太郎

3DCG制作：The Monk Studios、株式会社ケイカ

協力：スタジオKAI

総合プロデューサー：依田巽

プロデューサー：新井修平

制作・配給：ギャガ

製作：新生劇場版テニスの王子様製作委員会

キャスト

越前リョーマ：皆川純子

越前南次郎：松山鷹志

竜崎桜乃：高橋美佳子

エメラルド：朴ろ美

ウルフ：杉田智和

ブー：武内駿輔

フー：竹内良太

アダム・アンダーソン：山路和弘

クリス・バークマン：奈良徹

ベイカー：楠見尚己

ウェズリー・ヴォーン：伊藤健太郎

＜Decide＞

手塚国光：置鮎龍太郎

幸村精市：永井幸子

＜Glory＞

跡部景吾：諏訪部順一

白石蔵ノ介：細谷佳正

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)許斐 剛/集英社 (c)新生劇場版テニスの王子様製作委員会