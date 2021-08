ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手は18日(日本時間19日)、敵地でのデトロイト・タイガース戦に「1番・投手」で投打二刀流出場。第4打席で今季第40号本塁打を放った。







”リアル二刀流”での一発で、レジー・ジャクソン氏の持つ球団左打者のシーズン最多本塁打記録を更新した。



大谷は、1点リードの8回に第4打席を迎え、右腕ホセ・シスネロ投手と対戦。1ストラクからの2球目、88.7マイル(約143キロ)のスライダーを完璧にとらえた。打球はライトスタンドに飛び込む40号ソロホームラン。自らのバットでリードを広げた。









【動画】大谷翔平、球団左打者最多40号ホームラン!

エンゼルスの公式Twitterより



Oh he got it alright 4️⃣0️⃣

— Los Angeles Angels (@Angels)