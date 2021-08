ヨーロッパリーグ(EL)予選プレーオフ・ファーストレグが18日に各地で行われ、FW古橋亨梧が所属するセルティックとDF菅原由勢が所属するAZが対戦した。また、ツルヴェナ・ズヴェズダとクルジュの一戦も同日に行われている。

セルティックとAZの一戦では古橋と菅原はそれぞれ先発出場を果たし、日本人対決が実現した。セルティックは12分、スコットランド代表MFディヴィド・ダーンブルのクロスに飛び込んだ古橋が右足で合わせて先制点。古橋は公式戦2試合連続ゴールを記録した。

セルティックは61分、古橋がエリア中央のスコットランド代表FWジェームズ・フォレストにパスを供給すると、そのまま反転してシュートはゴールに吸い込まれ2点目を挙げる。古橋は74分に途中交代し、チームはそのまま2-0で勝利を果たした。なお、AZの菅原はフル出場を果たしている。

一方、セルビア王者のツルヴェナ・ズヴェズダはホームでクルジュを4-0で破って先勝している。19日に行われた2試合と残りの試合日程・組み合わせは以下の通り。なお、セカンドレグは26日に行われる。

■EL予選プレーオフ・ファーストレグ結果

▼8月19日

セルティック(スコットランド) 2-0 AZ(オランダ)

ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) 4-0 クルジュ(ルーマニア)

■EL予選プレーオフ・ファーストレグ日程

▼8月20日

オモニア(キプロス) vs アントワープ(ベルギー)

スラヴィア・プラハ(チェコ) vs レギア・ワルシャワ(ポーランド)

ラナース(デンマーク) vs ガラタサライ(トルコ)

ムラ(スロベニア) vs シュトゥルム・グラーツ(オーストリア)

フェネルバフチェ(トルコ) vs HJKヘルシンキ(フィンランド)

オリンピアコス(ギリシャ) vs スロヴァン・ブラチスラヴァ(スロヴァキア)

ラピード・ウィーン(オーストリア) vs ゾリャ・ルハーンシク(ウクライナ)

レンジャース(スコットランド) vs アラシュケルト(アルメニア)