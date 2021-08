河村市長“金メダルかじり”…若新雄純「“認識がない”という嫌がらせこそ人間社会の問題」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。8月12日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「河村たかし名古屋市長が、東京五輪ソフトボール日本代表・後藤希友選手の金メダルをかじった問題」について取り上げました。名古屋市の河村たかし市長が、東京五輪ソフトボール日本代表・後藤希友選手の金メダルをかじって批判が殺到した問題で、IOC(国際オリンピック委員会)などが新たなメダルに交換する方針であることがわかりました。その後、河村市長は会見を開き、あらためて謝罪をするも、今なお厳しい声が寄せられるなど物議を醸しています。若新は、開口一番「まず大前提として(選手の金メダルを勝手に)噛む行為はよくなかった。河村市長の大失態」と指摘します。さらに、多くのメディアで河村市長がメダルをかじるシーンが報じられるなか、「あのシーンが何度も繰り返され(て放送され)るのは、選手本人の気持ちが置いてきぼりになってしまっている。政治家に対しての厳しい批判ということで(大きく報じられるのは)仕方ないことかもしれないが、選手本人はつらいと思う」と慮ります。河村市長は「宝物を汚してしまい配慮が足りなかった。コロナ禍にも不適切な行為だった」との謝罪の言葉とともに「嫌がらせの認識はまったくなかった」などと述べました。若新は「一番大事なことは、嫌がらせの“認識がない”という嫌がらせが生まれてしまうことこそが、人間社会における大きな問題だということ」と主張します。いじめや嫌がらせは、加害者には相手が嫌がっているという認識がないままのことが世の中には多々あると言い、「認識がないからこそ本人はやり続けてしまうし、今回のように、立場的に、された側がそのことについて意見しづらい人間関係のなかで起こりやすい」と説明。また、河村市長は「あのときは非常にフレンドリーな感じだった」と表敬訪問時の空気についても述べていましたが、若新は「本来、メダリストからしたら自分の地元の政令指定都市の市長に表敬訪問して一緒に写真を撮るのは、とても光栄なシーンのはず。そこで(メダルをかじる行為について)選手本人は直接『やめて』と言えないに決まっている。笑ってフレンドリーなふりをしてやり過ごすしかない。これはいじめがなくならない原因にも近い」と声を大にします。今回の一連の騒動をあらためて振り返り、「立場を持った人は、そういう認識のズレをきちんと指摘してくれるような人を身近に置かないといけないのだろう。そうしないと、今回のような行動や失言を繰り返してしまう。河村市長は政治家として大物になりすぎて、まわりに指摘する人がいなかったのかもしれない。そういう構造の問題を感じたし、それを乗り越えられるのが真のリーダーと言えるんだろう」とコメント。また、騒動後の河村市長の立ち振る舞いについて、「(今回のように)思ってもいなかったような反応が起きたときや、(何が問題なのか)自分が気づいていなかったことを指摘されたときに、直ちに冷静になれるかどうか。自分がやったことをきちんと顧みられるかどうかが大切。これからの政治家は、そういった全方位的な人格が求められると思う」と話していました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、角田陽一郎(月曜)、乙武洋匡(火曜)、副島淳(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286