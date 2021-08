古舘春一原作によるアニメ「ハイキュー!!」の全シリーズおよび劇場版総集編4作品の一挙無料放送が決定。明日8月19日より、ABEMAのアニメ2チャンネルで実施される。

8月19日の“ハイキュー!!の日”を記念して行われる今回の一挙無料放送では、8月19日・21日・22日の3日間にかけて、TVアニメ第1期「ハイキュー!!」全25話が放送される。以降、毎週土曜日・日曜日に、第2期「ハイキュー!! セカンドシーズン」、第3期「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」、第4期「ハイキュー!! TO THE TOP」を8週連続でオンエア。また8月28日・29日には、劇場版総集編の前編「ハイキュー!! 終わりと始まり」、後編の「ハイキュー!! 勝者と敗者」が連続で配信される。

“ハイキュー!!の日”!記念「ハイキュー!!」シリーズ一挙放送

「ハイキュー!!」#1~#12

配信日時:2021年8月19日(木)7:30~、16:30~、23:30~

「ハイキュー!!」#14~#25

配信日時:2021年8月21日(土)9:00~、15:00~、2021年8月22日(日)8:30~

「ハイキュー!! 終わりと始まり」、「ハイキュー!! 勝者と敗者」

配信日時:2021年8月28日(土)14:50~、18:00~、2021年8月29日(日)10:35~