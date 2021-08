aiko、新曲「あたしたち」を含む約1年ぶり41枚目シングルリリース

aikoが、41枚目となるシングルを2021年9月29日にリリースする。



今回のシングルには、9月6日スタートのNHKよるドラ『古見さんは、コミュ症です。』の主題歌に決定している新曲「あたしたち」も収録される。



今年3月にリリースされたアルバム『どうしたって伝えられないから』以来6ヶ月ぶり、シングルのリリースとしては『ハニーメモリー』以来約1年ぶりの新作。タイトルや収録曲詳細は後日発表される。



また、TikTokにて、aikoがこれまで発表してきた楽曲の中から15曲が公開された。aikoの代表曲である「ストロー」、「花火」、「カブトムシ」。さらには「ボーイフレンド」、「KissHug」、「シアワセ」などから、最新アルバム『どうしたって伝えられないから』より「磁石」、「メロンソーダ」までを公開。今後、順次曲が追加される予定となっている。





<リリース情報>



aiko

41thシングル『タイトル未定』



発売日:2021年9月29日(水)

品番:PCCA.15005

価格:1320円 (税込)

※初回限定仕様盤:カラートレイ & 8Pブックレット

※商品内容は後日発表



<ライブ情報>



「aiko Live Tour「Love Like Pop vol.22」」



2021年8月26日(木)大阪・フェスティバルホール

2021年8月27日(金)大阪・フェスティバルホール

2021年8月31日(火)東京ガーデンシアター

2021年9月1日(水)東京ガーデンシアター

2021年9月7日(火)東京・J:COMホール八王子(オリンパスホール八王子)※5月14日(金)から延期

2021年9月16日(木)岡山・倉敷市民会館

2021年9月18日(土)山口・周南市文化会館

2021年9月27日(月)東京ガーデンシアター

2021年9月28日(火)東京ガーデンシアター

2021年10月5日(火)愛媛・松山市民会館

2021年10月7日(木)香川・レクザムホール

2021年10月12日(火)大阪・フェスティバルホール

2021年10月13日(水)大阪・フェスティバルホール

2021年11月12日(金)群馬・高崎芸術劇場 大劇場 ※8月19日(木)から延期

2021年11月21日(日)大阪・フェスティバルホール ※5月20日(木)から延期

2021年11月22日(月)大阪・フェスティバルホール ※5月21日(金)から延期

料金:6800円(税込)

■公演日によって開場/開演時間が異なりますのでご注意ください。

■開場/開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

■小学生以上はチケットが必要です。未就学児は入場できません。

■総合問い合わせ

Baby Peenats

03-5452-0232(平日12:00~15:00,17:00~19:00)

メールでのお問い合わせはこちら

https://babypeenats.jp/babypeenats/inquiry/

※ご返信までに日数をいただく場合がございます。

■aiko Live Tour「Love Like Pop vol.22」ライブページ:https://www.aiko.com/live/



「aiko Live Tour「Love Like Rock vol.9」振替公演」



■振替対象公演

2020年3月7日(土)東京・Zepp Tokyo

2020年3月8日(日)東京・Zepp Tokyo

■振替日

2021年12月1日(水)東京・Zepp Tokyo

2021年12月2日(木)東京・Zepp Tokyo

2021年12月6日(月)東京・Zepp Tokyo

2021年12月7日(火)東京・Zepp Tokyo

■aiko Live Tour「Love Like Rock vol.9」ライブページ:https://www.aiko.com/live/llr9.php



aiko official website:http://aiko.com