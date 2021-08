『ONE PIECE』仕様のサッカー日本代表ユニフォーム受注開始！

アディダス ジャパンは、日本を代表する大人気TVアニメ『ONE PIECE(ワンピース)』のキャラクターをプリントした「サッカー日本代表 2020 ホーム レプリカ ユニフォーム ワンピース限定グラフィック付」を発表。8月18日(水)より、予約受注を開始する。



『ONE PIECE』は「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で1997年7月22日に連載がスタートした尾田栄一郎作による漫画作品。海賊達の生き様を熱く描いた本作は世界中のファンに愛されており、2021年1月には連載1000話を迎えた。1999年よりTVアニメーションが放送スタートし、2021年にアニメーションも1000話を迎える。現在は「ワノ国編」を放送中だ。



この度の一大コラボレーションは、スポーツ熱が高まる2021年、競技の垣根を越えてよりスポーツを盛り上げるべく企画されたもの。『ONE PIECE』に登場するキャラクターは、それぞれが熱い友情でつながっており、サッカー日本代表2020ユニフォームの【日本晴れ(ニッポンバレ)】のコンセプトでもある、選手やサポーターひとりひとりがつながって一つの空をつくり上げるという考え方と通ずるものがある。こうした背景から、選手やサポーターそれぞれが主役となり、ひとつになって応援する、その象徴として本コレクションの発売が実現した。



本コレクションでは、『ONE PIECE』に登場するルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、そしてトラファルガー・ロー、サボのグラフィックが登場。それぞれキャラクターにちなんだ背番号となっている。



また、今後追加キャラクターの発表も予定しているとのこと。続報をお楽しみに!



