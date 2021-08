8月28日(土)、29日(日)にフジテレビ系で放送される大型特番「ラフ&ミュージック~歌と笑いの祭典~」の出演者が発表された。

「ラフ&ミュージック~歌と笑いの祭典~」は“歌と笑いの融合”をテーマにした特別番組で、2夜合計で9時間にわたってオンエアされる。フジテレビの小山内鈴奈、小室瑛莉子、竹俣紅の新人アナウンサー3人とキャプテンの松本人志、サポーターの中居正広、ナインティナイン、アシスタントサポーターの千鳥、アンタッチャブルという11人の“最強MCイレブン”のもと、アーティストや芸人がさまざまなパフォーマンスを繰り広げる。

第1夜はAwesome City Club、川崎鷹也、Snow Man、中島美嘉、乃木坂46、浜崎あゆみ、爆笑問題、フットボールアワー、ナイツ、かまいたち、霜降り明星、ミキ、見取り図、ミルクボーイ、ハライチ、ロッチらが登場。第2夜はEXILE、Kis-My-Ft2、さだまさし、JO1、竹原ピストル、DA PUMP、T.M.Revolution / 西川貴教、日向坂46、サンドウィッチマン、チョコレートプラネット、東京03、ハイヒール、EXIT、バイきんぐらが出演する。

番組ではアーティストと芸人それぞれのパフォーマンスのほか、ジャンルを超えたコラボネタも披露される。第1夜では山崎育三郎、尾上松也、城田優によるプロジェクト・IMYがどぶろっくとコラボ。GENERATIONS from EXILE TRIBEとマヂカルラブリーもコラボで歌ネタを披露する。第2夜ではT.M.Revolution / 西川貴教×AMEMIYA、Toshl×チョコレートプラネット×向井慧(パンサー)×菅良太郎(パンサー)という顔合わせによるコラボネタが生披露される。

このほか第1夜では芸人たちが自慢の歌ネタを披露する「クセスゴ歌謡祭」、秋山竜次(ロバート)の人気コンテンツ「クリエイターズ・ファイルGOLD」のテレビスペシャルバージョン「TORIMAKI」、第2夜ではアーティストが番組からのリクエストを受けて一夜限りのパフォーマンスを披露する「リクエスト歌謡祭」、チョコレートプラネットがYouTubeで展開している企画「悪い顔選手権」の特別バージョン「悪い顔ニュース」といった企画をオンエア。生放送ならではのシークレット企画も予定されている。

なお29日10:00からは第1夜の放送を終えた松本、中居、ナインティナインが名場面をトークで振り返る特別番組「松本・中居・ナイナイのラフ&ミュージック朝」を放送。番組の舞台裏も公開される。

フジテレビ系「FNSラフ&ミュージック~歌と笑いの祭典~」

2021年8月28日(土)18:30~23:10

2021年8月29日(日)18:59~23:09



<出演者>

総合司会:小山内鈴奈(フジテレビアナウンサー) / 小室瑛莉子(フジテレビアナウンサー) / 竹俣紅(フジテレビアナウンサー)

キャプテン:松本人志

サポーター:中居正広 / ナインティナイン

アシスタントサポーター:千鳥 / アンタッチャブル

第1夜

アーティスト:IMY(山崎育三郎、尾上松也、城田優) / Awesome City Club / 川崎鷹也 / GENERATIONS from EXILE TRIBE / Snow Man / 中島美嘉 / 乃木坂46 / 浜崎あゆみ / and more

お笑い芸人:爆笑問題 / フットボールアワー / ナイツ / かまいたち / 霜降り明星 / マヂカルラブリー / くっきー!(野性爆弾) / ハリウッドザコシショウ / ミキ / 見取り図 / ミルクボーイ / ハライチ / ロッチ / どぶろっく / 堀内健(ネプチューン)&オラキオ / 友近 / 狩野英孝 / 佐久間一行 / 大村朋宏(トータルテンボス) / 久保田かずのぶ(とろサーモン) / レイザーラモンRG&かみちぃ(ジェラードン) / トレンディエンジェル / 秋山竜次(ロバート) / and more

第2夜

アーティスト:EXILE / Kis-My-Ft2 / さだまさし / JO1 / 竹原ピストル / DA PUMP / T.M.Revolution / 西川貴教 / Toshl / 日向坂46 / and more

お笑い芸人:サンドウィッチマン / チョコレートプラネット / 東京03 / ハイヒール / EXIT / バイきんぐ / 向井慧(パンサー) / 菅良太郎(パンサー) / AMEMIYA / and more

フジテレビ系「松本・中居・ナイナイのラフ&ミュージック朝」

2021年8月29日(日)10:00~11:15

<出演者>

松本人志 / 中居正広 / ナインティナイン / 伊藤利尋(フジテレビアナウンサー) / 小山内鈴奈(フジテレビアナウンサー) / 小室瑛莉子(フジテレビアナウンサー) / 竹俣紅(フジテレビアナウンサー)