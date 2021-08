FANTASTICS佐藤大樹＆木村慧人 ダンスで影響を受けたのは「EXILE先生」

FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤大樹さんと木村慧人さんが、8月16日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。『誰かに影響されたこと』をテーマに、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、お二人のダンスを始める上で影響されたことを聞きました。こもり教頭:佐藤先生と木村先生は、ダンスは何かに影響されて始めたのですか?佐藤:中学3年生のときに、EXILEが地元のさいたまスーパーアリーナでライブをやったんです。それを親と観に行ったら、HIROさんが目の前で踊っていて……! それに感化されまくって、次の日には「ダンスをやりたい!」と思って始めました。こもり教頭:「THE MONSTER」ツアーですね。佐藤:そうです!木村:あ~懐かしい!こもり教頭:慧人先生は?木村:慧人先生は……7歳ぐらいのときに、親が働いているスポーツジムにダンス教室ができて、入れてもらったのがきっかけですね。そこで何年かやってEXPGの存在を知って、そちらに行きました。さかた校長:なるほど~。こもり教頭:「アーティストになろう」と思ったきっかけは、EXILE先生ですか?木村:そうですね。踊っている姿を見て、憧れて目指しましたね。さかた校長:すごいな。EXILE先生からきっかけをもらって、未来の先で出会って一緒に仕事をしているって……所属して一緒にやっているというのがすごすぎるな。こもり教頭:そうですね。どこでどう出会うかというのは、運命だと思います。佐藤・木村:はい(笑)。【Music Video】Drive Me Crazy / FANTASTICS from EXILE TRIBEFANTASTICSは、8月18日(水)にセカンドアルバム『FANTASTIC VOYAGE』をリリース。リード曲の「Drive Me Crazy」には、GENERATIONSのメンバーでもある白濱亜嵐さんが作曲に携わっています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/