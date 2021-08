平沢進、ソロ・アルバム2作品カラーヴァイナルでアナログ化

平沢進のアルバム『SIREN(セイレーン)』(1996年)と『救済の技法』(1998年)が、それぞれボーナス・トラックを含むカラーヴァイナルLP2枚組でアナログ化。2021年11月27日に発売する。



『SIREN』は『Sim City』(1995年)に続く「BANGKOK録音三部作」の二作目にあたるアルバム。タイの人魚(マーメイド/セイレーン)伝説をモチーフに、神としてのアンドロギュノス的存在など、神話的世界を描いた似非(シミュレイテッド)ワールド・ミュージックとなっている。



Side Dには当時アルバムと同時発売されたシングル「サイレン」のカップリング曲とInteractive Live Show 1996 から「LOTUS」、「LOVE SONG」も収録している。



『救済の技法』は「BANGKOK録音三部作」の最終作。ニューラル・ネットワークにより統合された”全き人々”の世界の崩壊と”庭師KING”による救済を描いたインタラクティヴィ・ライブを前提として組み立てられたコンセプト・アルバムとなった。Side DにはTVアニメ「ベルセルク」の主題歌シングルから各ヴァージョンも収録している。





<リリース情報>







平沢進

『SIREN』



【2枚組LP】COJA-9435~6

収録曲:

Side A

1. 電光浴-1

2. サイレン *Siren*

3. ON LINE MALAYSIA

4. SIREN *セイレーン*

Side B

1. NURSE CAFE

2. HOLY DELAY

3. GEMINI

Side C

1. DAY SCANNER

2. SIAM LIGHTS

3. 電光浴-2

4. MERMAID SONG

Side D -Bonus Tracks-

1. 電光浴(default version)

2. サイレン *Siren* (instrumental)

3. LOTUS(Interactive Live Show 1996)

4. LOVE SONG(Interactive Live Show 1996)

オリジナル・リリース:1996年8月1日

品番:COCA-13571

(Side D 1,2: 1996年8月1日 CODA-1012 / Side D 3,4: 1997年11月1日 COVA-4893)







平沢進

『救済の技法』



【2枚組LP】COJA-9437~8

収録曲:

Side A

1. TOWN-0 PHASE-5

2. MOON TIME

3. 庭師KING

Side B

1. GHOST BRIDGE

2. ナーシサス次元から来た人

3. 万象の奇夜

Side C

1. MOTHER

2. 橋大工

3. 救済の技法

4. WORLD CELL

Side D -Bonus Tracks-

1. BERSERK -Forces-

2. BERSERK -Forces-(god hand mix)

3. BERSERK -Forces-(instrumental)

4. BERSERK -Forces-(TV version)

オリジナル・リリース:1998年8月21日

品番:COCP-30019

(Side D 1997年11月1日 CODA-1383)

発売日:2021年11月27日(レコードの日)発売

[LP]価格:5500円

発売元:日本コロムビア株式会社



商品情報HP:https://columbia.jp/artist-info/hirasawa/