『MUTEKING THE Dancing HERO』メインビジュアル、OP・ED曲が解禁！

2021年秋放送開始のタツノコプロ原作TVアニメ『MUTEKING THE Dancing HERO』の新情報がまとめて解禁された。



2019年にオーディションを開催、そして今年3月に様々な情報が一気に解禁された『MUTEKING THE Dancing HERO』。今回新たに発表されたのはメインビジュアル、オープニングテーマとエンディングテーマ、新たなスタッフ、そして放送情報の詳細である。



メインキャラクターデザインの高橋裕一による描き下ろしのメインビジュアルは主要キャラクター達とその背後に謎の黒い影が。キャッチコピーは「お前は敵か?じゃあ踊ろう!」とダンシングヒーローにしか許されないキャッチコピーにも注目だ。



オープニングテーマはORANGE RANGEの『ラビリンス』。ムテキングに相応しいダンサブルなナンバーになっており、本作のPOPな世界観をそのまま表現したようなワクワクさせる楽曲に仕上がっている。

そして、エンディングテーマはKALMAの『希望の唄』。文字通り 〝希望〟 を唄ったこの楽曲は『MUTEKING THE Dancing HERO』の描く新たなヒーロー像を肯定し、諦めない心を後押しする光に満ちた楽曲となっている。

今回公開された新PVの中でもその楽曲が初披露されている。



放送情報詳細も併せて発表。テレビ大阪とテレビ愛知では10月2日より毎週土曜深夜、TOKYO MXとBS日テレでは10月3日より毎週日曜深夜にて放送される。

〝敵と踊るヒーロー〟 とは? 今この時代にどういった形でムテキングが描かれ、どんなヒーロー像が浮かび上がるのか? 『ファビュラスなSFヒーローラブコメディ』の全貌は、この秋明らかになる!



>>>『MUTEKING THE Dancing HERO』OP・EDアーティストの写真を見る(写真3点)



(C)タツノコプロ・MUTEKING製作委員会