部活の人間関係「心が病んでしまい…」高校生の娘案じる父親へ若新雄純「動物的危機からは逃げるべき」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。8月5日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの相談に答えました。若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日紹介したのは、高校の部活での人間関係に悩む娘を持つ父親から寄せられた相談です。僕には高校生の娘がいます。娘は、部活をするためにいまの高校に入ったのですが、部員たちと人間関係がうまくいかず心が病んでしまい、部活のことを考えると過呼吸になったりと、現在は学校にも行きたくないという状態です。部活にもずっと行っていません。このままでは、進学どころか卒業すらできないでしょう。こんな状況になったのは娘にも原因があると思うのですが、最近では、学校で部員の子が娘にも聞こえるように「部活はいまのメンバーのほうがいいよね~」と言ったりしているようです。これはイジメじゃないですか?土日は仕事なので、娘の部活にはなかなか顔を出せていないのですが、土日が休みになった日はなるべく顔を出して応援していました。が、娘に対してそんな暴言のようなことを吐く部員たちのことを応援する気が失せました。いまでは怒りもあります。娘は、「いまのメンバーとは部活をしたくない」と言っています。こんな状況のなか、今後どうすればいいでしょうか?そんな切実な相談に、若新は開口一番「結論から言うと、早く部活をやめたほうがいいと思う」とキッパリ。思春期の人間関係における「同調圧力や空気感はかなり未熟。人として正しい倫理観や人間関係を構築させるような能力を持って、友達関係や部活のチームをつくっているかと言うと、極めて動物的だと思う」と話します。人間は集団になると、ボス的存在の人のもとで自分にとって居心地のいい環境を保ったり、自分が生き延びるために邪魔な人を排除しようとして、誰かを弱者・悪者扱いをしがち。大人になるにつれて、そういった動物的な負の側面をカバーするために人権への配慮や道徳観など人間性も身につけていくが、思春期の若者たちはそのあたりがかなり不十分。今回の相談を寄せてくれたリスナー男性の文面から、娘さんが現在置かれている状況について、「人間集団としてまだまだ未熟で、非常に難しい状態にある。(部員たちと)ちゃんと話し合いをすればわかり合えて、解決する状態ではないと思う」と推測します。そしてなにより、動物的ないじめや人間関係の理不尽さに直面したときは「逃げることが大事」と声を大にします。“逃げること=悪”と捉えられがちですが、賢い動物は危険をいち早く察知し、「生き延びるために逃げ足が速い」と例を挙げます。今回の相談者の娘さんのように、部活をするためにわざわざ高校を選んだものの、部員との人間関係やいじめや理不尽な事情などで、物事が立ち行かなくなったときにこそ、「大きな決断をした後の次の人生をどうするかが、最も重要なテーマだと思う」と話します。生きていくうえで、自分の思い通りになることばかりではなく、叶わないことも多いのが人生とも言えるだけに、「“これだけは譲れない”というものを奪われて、辞めざるを得なくなったときに、どう方向転換し、自分が納得できる新しい道をつくっていけるか。それができた人が、人生の成功や充実とうものをつかみ取っている人だと思う」と語ります。このような局面に立たされたときに、「想定外のことを受けいれられた先にこそ“いい人生”が待っているもの」と強調し、「(いまの状況に)しがみつくよりも、動物的なコミュニティで起こっている危機には動物的に回避すること。そして、“私が部活をやめなければならないなんて……”という悔しさを、なにに置き変えるか。それで次の人生が決まっていくと思う。例えば、“勉強に集中して高校生活はやり過ごして、大学から頑張る”でも、なんでもいい。逃げること、変えることがチャンスになることもある」とアドバイスを送りました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、角田陽一郎(月曜)、乙武洋匡(火曜)、副島淳(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286