3Dなお絵かきしよう！立体になる「3Dドリームアーツペン」進化版登場

メガハウスより、「3Dドリームアーツペン」シリーズの新商品「3Dドリームアーツペン マルチベーシックカラー(5色)」と「3Dドリームアーツペン セレクトポップカラー(5色)」が、2021年8月下旬から発売される。さらに描きやすくなった3Dアーツペンで、あなたのイラストを立体化させちゃおう!



「3Dドリームアーツペン」シリーズは、ジェル状のインクを可視光線のライトで固めて立体物を作ることができる不思議なペン。

熱を使わないので、お子様でも安全に楽しむことができる。



本2商品に同梱されている ”マルチカラーペン” は従来の3Dドリームアーツペンと比べて全長が約4㎝短く、お子様の手でも握りやすいコンパクトなサイズ。そのためインクが出しやすく、初めての方にもオススメだ。



ペンはそれぞれ5色入っており1セットで約15個のモチーフを作ることが可能。

また、細かい物を描くときに便利なスリムノズルが付属されている。



”マルチカラーペン” と別売りの ”3Dドリームアーツペン” を使用すれば表現の幅がぐっとグレードアップ!

創意工夫してモチーフ作りを楽しめるので、自由研究にもオススメだ。

お子様のみならず大人もハマる本商品で3Dお絵かきを楽しもう!



「3Dドリームアーツペン マルチベーシックカラー(5色)」の価格は3278円(税込)。

「3Dドリームアーツペン セレクトポップカラー(5色)」は3278円(税込)。

また「3Dドリームアーツペン ワールドクリエイトセット」(5720円/税込)も、同時発売されるので、ぜひこちらもチェックしてみよう。



☆立体で楽しめるペンのイメージをみる(写真13点)>>>



(C)2021 RedwoodVentures,Ltd. iDO 3D and all trademarks are Property of RedwoodVentures,Ltd.