8月21、22、28日に香川・国営讃岐まんのう公園で開催予定だった野外フェスティバル「MONSTER baSH 2021」の中止が発表された。

主催者の株式会社デュークは開催中止の理由について「香川県知事より開催を実施しないようにとの要請を受け、中止を余儀なくされました」と説明。同社は県からの要請を受け、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置の対象区域の在住者を来場させないよう、対象区域のチケット購入者には払い戻しの案内を行ってきた。しかし「開催当日は入場口で来場者全員の居住者を確実に確認するように」との要請が追加され、密を作ってしまうことや終演時間への影響、交通機関との連携を考慮すると不可能であると返答したところ、本日8月17日付けで開催中止の要請があったという。

開催4日前の中止決定に際し、同社は「このような結果になりました事、また開催間近の発表となりました事、MONSTER baSHを楽しみにして頂いたお客様には深くお詫び申し上げます」とコメントしている。チケット払い戻し等に関する詳細は後日発表予定。

MONSTER baSH 2021(※開催中止)

2021年8月21日(土)・8月22日(日)・8月28日(土)香川県 国営讃岐まんのう公園

8月21日公演

<出演者>

10-FEET / あいみょん / Dragon Ash / ハルカミライ / ハンブレッダーズ / Hump Back / マキシマム ザ ホルモン / MY FIRST STORY / My Hair is Bad / SASUKE / SUPER BEAVER / 打首獄門同好会 / ヤバイTシャツ屋さん

8月22日公演

<出演者>

BiSH / Creepy Nuts / フレデリック / 神はサイコロを振らない / マカロニえんぴつ / 小田和正 / 緑黄色社会 / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / スキマスイッチ / sumika / 四星球 / Vaundy / WANIMA

8月28日公演

<出演者>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / back number / LONGMAN / MAN WITH A MISSION / MONOEYES / Novelbright / サンボマスター / SHE'S / Suspended 4th / 竹原ピストル / ザ・モアイズユー / 東京スカパラダイスオーケストラ / 女王蜂