日本のアニメスタジオと「スター・ウォーズ」のプロジェクト「スター・ウォーズ:ビジョンズ」の予告編が公開され、声優陣が解禁された。

「スター・ウォーズ:ビジョンズ」は、神風動画、キネマシトラス、サイエンスSARU、ジェノスタジオ、スタジオコロリド、TRIGGER、プロダクションI.Gが参加し、全9作品のオリジナル短編アニメを制作するプロジェクト。神風動画は「The Duel」、キネマシトラスは「村の花嫁」、サイエンスSARUは「T0-B1」と「赤霧」、ジェノスタジオは「のらうさロップと緋桜お蝶」、スタジオコロリドは「タトゥイーン・ラプソディ」、TRIGGERは「THE TWINS」と「The Elder」、プロダクションI.Gは「九人目のジェダイ」をそれぞれ担当する。

予告編は日本語の声に英語字幕が付いたグローバル予告と、英語の声に日本語の字幕が付いた英語吹替予告が登場。「The Duel」にはてらそままさき、渡辺明乃、三瓶由布子、「村の花嫁」には瀬戸麻沙美、潘めぐみ、内田雄馬、上川隆也、下山吉光、伊瀬茉莉也、「T0-B1」には野沢雅子と磯部勉、「赤霧」には宮崎遊、Lynn、高木渉、野沢由香里が出演。また「のらうさロップと緋桜お蝶」には小林星蘭、清水理沙、藤村忠寿、中野泰佑、「タトゥイーン・ラプソディ」には吉野裕行、後藤光祐、金田明夫、藤田昌代、勝杏里、「THE TWINS」には榎木淳弥、白石涼子、川島得愛、「The Elder」には土師孝也、中村悠一、緒方賢一、「九人目のジェダイ」には赤崎千夏、金尾哲也、三木眞一郎、峯田大夢、中井和哉、大塚明夫、平川大輔が参加する。

予告編ではライトセーバーの激しい戦闘シーンや、アレンジされたガジェットの数々、「フォースと共にあらんことを」というセリフなども登場した。「スター・ウォーズ:ビジョンズ」は、ディズニーの公式動画配信サービス・ディズニープラスにて9月22日より日米同時配信される。

(c) 2021 TM & c Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.