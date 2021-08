ちゃんみな、約2年振り3rdフルアルバム『ハレンチ』リリース

ちゃんみなが、3rdフルアルバム『ハレンチ』を2021年10月13日にリリースする。



本作品では、ヒップホップやポップスだけにとどまることのない様々なトラックを収録。ちゃんみなが掲げる”ジャンルレス”をダイナミックに表現したものとなっている。



『ハレンチ』には、『関ジャム 完全燃SHOW』の音楽プロデューサーが選ぶ2020年の年間ベスト10にていしわたり淳治が選んだ「ボイスメモ No. 5」(20年2月発売)、モンスターエナジーとのタイアップ曲として「Angel」(20年9月発売)、CD初収録となる「Never Grow Up (Acoustic Version)」、MV再生回数が公開から1か月で350万回を突破した「美人」(21年4月発売)を含む、全15曲の収録を予定している。



また、本情報と同時に上記4曲のミュージックビデオを用いたスポット映像も公開された。



8月17日(火)よりアルバムの予約がスタート。9月20日(月・祝)までに予約すると、期間限定のスペシャル特典として、”スマホハンドストラップ”がプレゼントされる。





<リリース情報>











ちゃんみな

3rdフルアルバム『ハレンチ』



発売日:2021年10月13日(水)

〔初回限定盤〕(CD+DVD)

品番:WPZL-31896/97

価格:4620円(税込)

〔通常盤〕(CD)

品番:WPCL-13326

価格:3300円(税込)

収録曲:

【通常盤・初回限定盤共通CD】

「ボイスメモ No.5」、「Angel」、「美人」、「Never Grow Up (Acoustic Version)」を含む全15曲(予定)。

【初回限定盤付属DVD】

「THE PRINCESS PROJECT 5」中野サンプラザ公演から厳選した10曲

■スペシャルグッズ付き予約(早期予約特典)

・早期予約購入者特典:スマホハンドストラップ

・対象期間:2021年08月17日(火)20:00〜2021年09月20日(祝・月)

・対象店舗:一部、早期予約特典対象外の店舗もございます。また、一部ECショップでは特典ナシのカートもございます。詳しくは各店・ECショップにお問い合わせください。

【注意事項】

・9月20日(月)の予約終了時間は各店の閉店時間となり、各ECショップについては同日23:59までとなります。

・特典物は商品お受け取り時にお渡しいたします。

・早期予約特典対象外の店舗もございます。詳しくは各店・ECショップにお問い合わせください

・早期予約特典の付いていない商品を購入された方は対象外となります。

■先着購入者特典

※「早期予約特典」に加えて、下記の各ショップにて予約・購入いただいた方にはそれぞれ特典がございます。

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天BOOKS:オリジナル・マスクケース

・セブンネットショッピング:オリジナル・モバイルスタンドキーホルダー

・タワーレコード:オリジナル・ステッカーシート(タワーレコード ver.)

・HMV:オリジナル・ステッカーシート(HMV ver.)

・TSUTAYA RECORDS:オリジナル・ステッカーシート(TSUTAYA ver.)

・応援店: オリジナル・ステッカーシート(応援店ver.)

※応援店特典の対象店舗は後日発表いたします!

※メガジャケは初回限定盤・通常盤それぞれの絵柄を使用したデザインとなります。それ以外の特典は初回限定盤・通常盤ともに同一のデザインとなります。

※一部取扱いのない店舗もございます。ECショップでは特典ナシのカートもございますのでご注意下さい。

※特典はなくなり次第終了とさせていただきます。

※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店舗へご確認下さい。

■アルバム購入リンク

https://chanmina.lnk.to/harenchi



<ライブ情報>



「THE PRINCESS PROJECT – FINAL-」



2021年10月15日(金)日本武道館

料金:7800円(税込)

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

チケット一般発売 9月4日(土)10:00〜

http://l-tike.com/chanmina/



ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/