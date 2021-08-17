舞台「LIVE STAGE『スケートリーディング☆スターズ』」の全ビジュアルが公開された。

10月22日から31日にかけて、東京・品川プリンスホテルステラボールで上演される「LIVE STAGE『スケートリーディング☆スターズ』」。今回、各校のジャージを身にまとい氷上で舞う姿を捉えたメインビジュアルに加え、戌尾ノ台高校、聖クラヴィス学院高校、狐ヶ原高校の生徒たちの制服姿、久遠寺夢空と安達拓海の私服姿がお目見えした。

「スケートリーディング☆スターズ」は、劇中オリジナルのフィギュアスケート団体競技・スケートリーディングに情熱を注ぐ高校生を描く物語。総監督を谷口悟朗、キャラクターデザイン原案を枢やなが担当し、2021年1月期にアニメが放送された。

「LIVE STAGE『スケートリーディング☆スターズ』」

公演時期：2021年10月22日（金）～31日（日）

会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール

スタッフ

原作：谷口悟朗、バンダイナムコアーツ、J.C.STAFF

脚本・演出：米山和仁（劇団ホチキス）

企画・プロデュース：4cu

主催：舞台「スケートリーディング☆スターズ」製作委員会

キャスト

前島絢晴：長江崚行

流石井隼人：正木郁

篠崎怜鳳：前嶋曜

寺内正太郎：上田悠介

桐山樹：塚本凌生

望月雪光：三橋かおる

望月暁光：樋口裕太

城ノ内颯太：高松アロハ

窪田智之：白石康介

姫川泉澄：校條拳太朗

氷室泰冴：鷲尾修斗

倉吉虎之助：飯塚智基

道長悠馬：吉田邑樹

山下竜也：咲太朗

久遠寺夢空：上仁樹

安達拓海：成松慶彦

ほか

※高松アロハの高ははしご高が正式表記。