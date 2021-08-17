舞台「LIVE STAGE『スケートリーディング☆スターズ』」の全ビジュアルが公開された。
10月22日から31日にかけて、東京・品川プリンスホテルステラボールで上演される「LIVE STAGE『スケートリーディング☆スターズ』」。今回、各校のジャージを身にまとい氷上で舞う姿を捉えたメインビジュアルに加え、戌尾ノ台高校、聖クラヴィス学院高校、狐ヶ原高校の生徒たちの制服姿、久遠寺夢空と安達拓海の私服姿がお目見えした。
「スケートリーディング☆スターズ」は、劇中オリジナルのフィギュアスケート団体競技・スケートリーディングに情熱を注ぐ高校生を描く物語。総監督を谷口悟朗、キャラクターデザイン原案を枢やなが担当し、2021年1月期にアニメが放送された。
「LIVE STAGE『スケートリーディング☆スターズ』」
公演時期：2021年10月22日（金）～31日（日）
会場：東京都 品川プリンスホテル ステラボール
スタッフ
原作：谷口悟朗、バンダイナムコアーツ、J.C.STAFF
脚本・演出：米山和仁（劇団ホチキス）
企画・プロデュース：4cu
主催：舞台「スケートリーディング☆スターズ」製作委員会
キャスト
前島絢晴：長江崚行
流石井隼人：正木郁
篠崎怜鳳：前嶋曜
寺内正太郎：上田悠介
桐山樹：塚本凌生
望月雪光：三橋かおる
望月暁光：樋口裕太
城ノ内颯太：高松アロハ
窪田智之：白石康介
姫川泉澄：校條拳太朗
氷室泰冴：鷲尾修斗
倉吉虎之助：飯塚智基
道長悠馬：吉田邑樹
山下竜也：咲太朗
久遠寺夢空：上仁樹
安達拓海：成松慶彦
ほか
※高松アロハの高ははしご高が正式表記。