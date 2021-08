FANTASTICS 2ndアルバム『FANTASTIC VOYAGE』は「ターニングポイントになるような作品に」

FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤大樹さんと木村慧人さんが、8月16日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。8月18日(水)リリースのセカンドアルバム『FANTASTIC VOYAGE』について、パーソナリティのさかた校長・こもり教頭の質問に答えました。さかた校長:FANTASTICS 先生は、8月18日にセカンドアルバム『FANTASTIC VOYAGE』をリリースされます。おめでとうございます!佐藤・木村:ありがとうございます!さかた校長:今回は『VOYAGE=旅』というタイトルですが、どういう思いでつけられたのですか?佐藤:『FANTASTIC VOYAGE』は1年半ぶりのアルバムになります。いままでは爽やかでポップなイメージがあったんですけど、今回からはシックでクールなFANTASTICSを表現したいということで、第二の人生というかターニングポイントになるような作品になればいいなと思って、“旅をしていこう”という意味でこのタイトルになりました。さかた校長:たしかに今回のアルバムを聴かせてもらって、すごくクールだし大人の色気というか……いい意味で“エロいなぁ~”と思いました。(8曲目に収録されている)「DiVE」とかめちゃくちゃかっこよかったですね。佐藤・木村:ありがとうございます!さかた校長:(12曲目に収録の)「Summer drops」ではすごく夏を感じたし、いままでのファンタ先生もありつつ新しい一面も見られて、めちゃくちゃかっこよかったです。木村:はい!さかた校長:ファンタ先生は今……旅で言うと、どこに立っていると思いますか?木村:デビューが“出発”だとしたら、『FANTASTIC VOYAGE』を出したことで“再出発”というか……。コロナ禍で得たものがこのアルバムには収録されているので、今は“再出発”の立ち位置ですね。こもり教頭:ということは、スタートしていない立ち位置にいるの?!木村:スタートはしているんですけど……。こもり教頭:そこから1歩も進んでいないってことだよね?!佐藤:(笑)。木村:例えば、『ONE PIECE』みたいに2年間修行して出発した、みたいな感じです。こもり教頭:そのぐらい言ってもらわないと!さかた校長:木村先生には、すごいグイっといくな!佐藤・木村:(笑)。【Music Video】Drive Me Crazy / FANTASTICS from EXILE TRIBEさかた校長:リード曲の「Drive Me Crazy」はミュージックビデオも公開されていて……ファンタ先生が1人の女性を追いかけている様子が描かれているんですけど、後半のパフォーマーのみなさんのダンスは息をする暇がないくらいで、見とれてしまいました。大人の色気全開で、めちゃくちゃかっこよかったですね。佐藤・木村:ありがとうございます!さかた校長:そしてこの曲は、作曲に白濱亜嵐先生が関わっているんですよね?佐藤:そうなんです。白濱亜嵐先生が、「この曲はFANTASTICSに合うんじゃないか」って、突然連絡をくれたんです。さっき校長がおっしゃったアウトロで踊る部分も、亜嵐先生がめちゃくちゃこだわって作ってくれたんです。さかた校長:なるほど!佐藤:FANTASTICSでは振り付けは主に世界先生が担当しているんですけど、あそこは世界さんがバッチリきめてくれるというのをイメージしながら作った、って言ってくれました。さかた校長:ファンタ先生の曲に、亜嵐先生の思いも乗っているわけですね。こもり教頭:そうですね。ファンタ先生のダンスの輝かしいところや魅力的な部分は強みなので、そういうのもイメージしながらアウトロを付け足した、と僕もどこかで聞きました……(笑)。佐藤・木村:ありがとうございます……!さかた校長:ミュージックビデオは、みなさんのダンスが合わさるところとかキレッキレなので、そこも見てほしいと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/