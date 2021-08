FANTASTICS木村慧人は「SOL!」こもり教頭の“シンプル後輩” 佐藤大樹は“ややこしい関係”

FANTASTICS from EXILE TRIBEの佐藤大樹さんと木村慧人さんが、8月16日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長が、GENERATIONS from EXILE TRIBEのメンバーであるこもり教頭との関係性を聞きました。さかた校長:お2人は、SCHOOL OF LOCK! 初登場です。木村慧人先生は、こもり教頭のシンプル後輩ですよね?木村:そうですね。EXPGにキッズからいるんですけど、当時から隼さん……教頭先生のことをリスペクトしていました。こもり教頭:嘘つけ!さかた校長:アカデミーのころからの長い付き合いなんですね。この2人はシンプルな先輩後輩なんですけど佐藤大樹先生が……教頭が散々言っていたんですけど、“一番ややこしい関係”ということなのですが?こもり教頭:……(笑)。さかた校長:整理すると、“L社”的には後輩のグループに所属しているけど、先輩のグループにも所属していて……学年は佐藤先生のほうが一コ上なんだけど、スクール歴的には教頭のほうが長いという……。非常にややこしいですね(笑)。佐藤:(笑)。さかた校長:しかも今日は、“教頭”と“ゲスト講師”という立場で……ややこしい!全員:(笑)。さかた校長:この2時間は、どういう立ち位置でやっていきますか?こもり教頭:でも……どうしましょうか?(笑)。佐藤:教頭は教頭なので、僕は低姿勢で(笑)。こもり教頭:わかりました! 僕は“こもり教頭”に徹します。「初めまして」くらいのテンションでいきます。さかた校長:いや、おかしいって! 知ってんだから! “全部知らない体”はおかしすぎるよ。全員:(笑)。こもり教頭:でも今日は“教頭”をやらせてよ、大樹さん! ……大樹さんとか言っちゃった(笑)。佐藤:もちろんです!(笑)。さかた校長:じゃあ、教頭のままで(笑)。今日はよろしくお願いします!佐藤・木村:よろしくお願いします!【Music Video】Drive Me Crazy / FANTASTICS from EXILE TRIBEFANTASTICSは、8月18日(水)にセカンドアルバム『FANTASTIC VOYAGE』をリリース。リード曲「Drive Me Crazy」の作曲メンバーには、GENERATIONSの白濱亜嵐さんが名を連ねています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/