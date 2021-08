ラ・リーガ第1節が13日から16日にかけて各地で行われた。

昨シーズンの王者アトレティコ・マドリードはアウェイでセルタと対戦。両チームに退場者が出た一戦はアンヘル・コレアが2ゴールを挙げる活躍を見せ、2-1でアトレティコが競り勝ち白星スタートを飾った。

レアル・マドリードはFW原大智が所属するアラベスと対戦。カリム・ベンゼマが2ゴールを挙げるなど、4-1で勝利を収めた。なお、今夏アラベスに加入した原はベンチ入りを果たしたものの、出場機会はなかった。また、クラブの象徴だったリオネル・メッシが退団した新生バルセロナはレアル・ソシエダをホームに迎え、4-2で勝利した。

MF久保建英が所属するマジョルカとベティスの一戦は、1-1のドローに終わった。なお、今夏1年間のレンタル移籍で2シーズンぶりに古巣復帰した久保は61分から途中出場を果たした。

ラ・リーガ第1節の結果は以下の通り。第2節は20日から23日にかけて行われる。

■第1節結果

▼13日

バレンシア 1-0 ヘタフェ

▼14日

カディス 1-1 レバンテ

マジョルカ 1-1 ベティス

オサスナ 0-0 エスパニョール

アラベス 1-4 レアル・マドリード

▼15日

セルタ 1-2 アトレティコ・マドリード

バルセロナ 4-2 レアル・ソシエダ

セビージャ 3-0 ラージョ・バジェカーノ

▼16日

ビジャレアル 0-0 グラナダ

エルチェ 0-0 アスレティック・ビルバオ

■順位表

1位 レアル・マドリード(勝ち点3)

2位 セビージャ(勝ち点3)

3位 バルセロナ(勝ち点3)

4位 アトレティコ・マドリード(勝ち点3)

5位 バレンシア(勝ち点3)

6位 ベティス(勝ち点1)

7位 レバンテ(勝ち点1)

8位 カディス(勝ち点1)

9位 マジョルカ(勝ち点1)

10位 アスレティック・ビルバオ(勝ち点1)

11位 エスパニョール(勝ち点1)

12位 オサスナ(勝ち点1)

13位 ビジャレアル(勝ち点1)

14位 エルチェ(勝ち点1)

15位 グラナダ(勝ち点1)

16位 セルタ(勝ち点0)

17位 ヘタフェ(勝ち点0)

18位 レアル・ソシエダ(勝ち点0)

19位 アラベス(勝ち点0)

20位 ラージョ・バジェカーノ(勝ち点0)

■第2節の対戦カード

▼20日

ベティス vs カディス

▼21日

アラベス vs マジョルカ

グラナダ vs バレンシア

エスパニョール vs ビジャレアル

アスレティック・ビルバオ vs バルセロナ

▼22日

レアル・ソシエダ vs ラージョ・バジェカーノ

アトレティコ・マドリード vs エルチェ

レバンテ vs レアル・マドリード

▼23日

ヘタフェ vs セビージャ

オサスナ vs セルタ