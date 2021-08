氷川きよし、大黒摩季書き下ろし「Glamorous Butterfly」MV公開

氷川きよしが、2021年8月24日に発売するポップスアルバム『You are you』より大黒摩季書き下ろしの「Glamorous Butterfly」のMVを公開した。



この楽曲について氷川は「大黒摩季さんにどうしても書いてもらいたくて。本当に(自分の)気持ちをボンボン、ボンボン、摩季さんに伝えたら、全部、かたちにしてくださいました。なんかそのまんま自分の想いをまとめてくれたんじゃないかなっていうふうに思います。すごくまたこれも好きな曲になりました」と語っている。



本MVは6月に東京都内のスタジオで制作。氷川がアルバムジャケットの衣装でバンドを従えて歌う、楽曲のグルーヴ感を伝える映像となっている。シャクヤクを持ったシーンも合わせてアルバムアートワークとリンクしたものとなった。



・氷川きよし コメント:

ジャケット写真の衣装とともに、そしてボンデージな衣装とともに。すごくいい映像になったと思うし、ちょっとセクシーすぎて、最後のほうは気をつけて観ていただきたいなと思います(笑)。私は私。誰のものでもないっていう、あなたの人生を歩みましょう。





<リリース情報>











氷川きよし

アルバム『You are you』



発売日:2021年8月24日(火)

Aタイプ

初回完全限定スペシャル盤

CD+DVD

品番:COZP-1800~1801

価格:3700円(税込)

※豪華歌詩ブックレット

※ステッカー封入(Aタイプ絵柄)

Bタイプ通常盤

CD

品番:COCP-41522

価格:3200円(税込)

※豪華歌詩ブックレット

※ステッカー封入(Bタイプ絵柄)

収録曲:

1. Frontier(作詩:石丸さちこ/作曲:森 大輔/編曲:森 大輔)

2. Jeanne dArc~聖女の微笑み~(作詩:塩野 雅/作曲:塩野 雅/編曲:梅堀 淳)

3. Labyrinth(作詩:塩野 雅/作曲:塩野 雅/編曲:NaO)

4. 小夜月(作詩:中村真悟/作曲:中村真悟/編曲:中村真悟)

5. 紫のタンゴ(New ver.)(作詩:湯川れい子/作曲:杉本眞人/編曲:梅堀 淳)

6. 9月に逢いたい(作詩:kii/作曲:平 義隆/編曲:内田敏夫)

7. 生まれてきたら愛すればいい(作詩:ヤマザキマリ/作曲:木根尚登/編曲:nishi-ken)

8. RESET(作詩:木根尚登/作曲:木根尚登/編曲:清水信之)

9. You are you(作詩:kii/作曲:木根尚登/編曲:清水信之)

10. SEVEN DAYS WAR(作詩:小室みつ子/作曲:小室哲哉/編曲:nishi-ken)

11. Glamorous Butterfly(作詩:大黒摩季/作曲:大黒摩季/編曲:Yohey Tsukasaki)

12. I Dont Wanna Lie feat.氷川きよし(作詩:Micca/作曲:布袋寅泰/編曲:布袋寅泰)

【特典MV】

1. You are you

2. Glamorous Butterfly



氷川きよしオフィシャルサイト:https://columbia.jp/hikawa/