電気グルーヴ、大根仁監督による2019年夏のドキュメンタリー公開

電気グルーヴが、2021年8月16日に『DENKI GROOVE THE MOVIE 2 ? OFFICIAL TRAILER』と題した、24分44秒の映像を公開した。



本映像は、2019年夏の電気グルーヴを監督・大根仁が追ったもの。過熱するマスコミの取材・報道の裏側や、電気グルーヴの出演がキャンセルとなり、石野卓球が単独で出演した「FUJI ROCK FESTIVAL 19」までを収録している。



2015年に公開された映画『DENKI GROOVE THE MOVIE? -石野卓球とピエール瀧-』の続編を匂わせる作品となった。また、電気グルーヴは8月22日、「ウルトラのツアー」(2019年3月)から約2年半振りとなる有観客のライブを「FUJI ROCK FESTIVAL 21」で行う。



電気グルーヴ 公式HP:http://www.denkigroove.com/

大根仁 公式HP:http://www.crescendo.co.jp/creators/one.html