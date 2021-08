『パズドラ』と『ダイの大冒険』初コラボ！ 登場キャラをチェック

パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』は2021年8月13日(金)に「パズドラ公式放送~夏休みスペシャル~」を実施し、大人気TVアニメ『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』(以下、『ダイの大冒険』)との初コラボを2021年8月30日(月)より開催することを発表した。



『ドラゴンクエスト ダイの大冒険』は、1989年から1996年まで『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載された、国民的人気RPG『ドラゴンクエスト』シリーズを冠する初の長期連載漫画。単行本の累計発行部数は4700万部を超え、2020年10月には完全新作アニメがスタートし、連載開始から約30年の時を経てもなお、根強い人気を誇っている。



本コラボでは、主人公の「ダイ」や「ポップ」「マァム」「アバン」「ヒュンケル」「レオナ」など冒険の仲間たちをはじめ、「ハドラー」や「ミストバーン」といった敵キャラクターたちも参戦!



さらにコラボ期間中にログインすると、「アバンの使徒・ダイ」をゲットすることができる。



今回のコラボ開催を記念して、Twitterキャンペーンの実施も決定。対象ツイートの「いいね」数やRT達成数に応じて、報酬がプレゼントされる。



コラボやキャンペーンの続報は、引き続き公式Twitter、運営サイト等で告知。続報をお楽しみに!



その他、「パズドラ公式放送~夏休みスペシャル~」では、「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE パズドラ部門」や今後予定されているアップデート、ゲーム内イベント、一部モンスターのパワーアップ、ゲームと連動させてモンスターが手に入る「モンスターメモリーカード」が1枚ついた『パズドラ』最新グッズ「PUZZULE&DRAGONS TRUMP(パズドラ トランプ)」についてなどの最新情報を発表。

まだ見ていない方、もう一度見たい方は、YouTube「パズドラ公式チャンネル」をチェック!



>>>コラボ登場キャラクタービジュアルを見る(写真9点)



(C)三条陸、稲田浩司/集英社・ダイの大冒険製作委員会・テレビ東京 (C)SQUARE ENIX CO., LTD. (C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.