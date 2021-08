許斐剛が原作・製作総指揮を務める劇場アニメ「リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」と、東京・池袋のカプコンカフェがコラボ。9月3日から10月14日まで、コラボメニューの提供やグッズの販売が行われる。

メインビジュアルも公開され、越前リョーマと竜崎桜乃、リョーマの父・越前南次郎らがデフォルメされた姿が描かれた。このイラストはコラボメニューやグッズに使用される予定。メニューの詳細などは後日発表される。

映画「リョーマ! The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」コラボ

期間:2021年9月3日(金)~10月14日(木)

場所:東京都 カプコンカフェ 池袋店

