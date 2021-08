BTSが2020年10月に開催したオンラインライブ「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」がパッケージ化。9月23日にDVD、10月27日にBlu-rayでリリースされる。

「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」は、AR、VR技術を用いて幻想的な世界を表現した舞台や配信ライブだから叶う360°全面を生かした斬新なステージ構成などで話題を集めた、BTSにとって2回目のオンラインコンサート。巨大セットをバックに大勢のダンサーとともに魅せた「ON」、デビュー曲「No More Dream」、メガヒットナンバー「Dynamite」のパフォーマンス、各メンバーの魅力が詰まったソロステージのなど、名演の数々が詰まったこのライブは、世界中のARMY(BTSファンの呼称)からパッケージ化が熱望されていた。

DVDとBlu-rayには2日配信されたライブの様子に加え、このライブに向けて行われたグッズやポスター、VTRのための撮影風景やリハーサルの様子、当日のメイキング映像も収録。ソロステージの模様は両日のバージョンが収められる。DVDには148ページのフォトブックやホログラムフォトチケットやランダムフォトカードを封入。Blu-rayには24ページのフォトブックとポストカードセット、フォトスタンド、ランダムフォトカードが付属する。

BTS「BTS MAP OF THE SOUL ON:E」収録内容

DISC 01 : BTS MAP OF THE SOUL ON:E Part.1

・ON

・N.O

・We are bulletproof PT.2

・Intro : Persona

・Boy In Luv

・Dionysus

・Interlude : Shadow

・Black Swan

・UGH!

・00:00 (Zero O’Clock)

・My Time

・Filter

・Moon

・Inner Child

・Outro : Ego

・Boy With Luv (Feat. Halsey)

・DNA

・Dope

・No More Dream

DISC 02 : BTS MAP OF THE SOUL ON:E Part.2

・Butterfly

・RUN

・Dynamite

・We are Bulletproof : the Eternal

2ND DAY SOLO STAGE

・Intro : Persona

・Moon

・Interlude : Shadow

・Outro : Ego

・Filter

・Inner Child

・My Time

DISC 03 : BTS MAP OF THE SOUL ON:E

・MERCH & POSTER MAKING FILM

・VCR MAKING FILM

・PRACTICE MAKING FILM

・REHEARSAL MAKING FILM

・D-day MAKING FILM