8月20日から22日にかけて新潟・苗場スキー場で行われるロックフェス「FUJI ROCK FESTIVAL '21」より、YouTubeでのライブ映像配信アーティストが発表された。

今年の「FUJI ROCK FESTIVAL」ではGREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの4つのステージで行われるアーティストパフォーマンスの一部や、出演アーティストからのメッセージ動画などが配信される。ライブ映像が配信されるアーティストはヘッドライナーのRADWIMPS、King Gnu、電気グルーヴを含む70組以上。配信スケジュールは追ってアナウンスされる。

FUJI ROCK FESTIVAL '21

2021年8月20日（金）～22日（日）新潟県 苗場スキー場

「FUJI ROCK FESTIVAL '21」ライブ映像 YouTube配信アーティスト

RADWIMPS

King Gnu

電気グルーヴ

AJICO

THE ALEXX

青葉市子

4s4ki

Awesome City Club

THE BAWDIES

BEGIN

THA BLUE HERB

カルメン・マキ＆OZ

cero

CHAI

Char

Dachambo

DENIMS

ドレスコーズ

DYGL

envy

FINALBY ( )（EY∃ [BOREDOMS] ｘ COSMIC LAB ｘ TAIKI NIIMI ｘ KANTA HORIO ｘ MASUKO SHINJI）

GEZAN

H ZETTRIO

秦基博

平沢進＋会人（EJIN）

羊文学

忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER（with ROUTE 17 Rock''n''Roll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO”麗市 / UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、Tokyo Tanaka、Jean-Ken Johnny、トータス松本、YONCE）

indigo la End

Kan Sano

カネコアヤノ

KEMURI

Ken Yokoyama

KID FRESINO（BAND SET）

君島大空 合奏形態

KOTORI

LITTLE CREATURES

前野健太

MAN WITH A MISSION

Mega Shinnosuke

METAFIVE（砂原良徳×LEO今井）

millennium parade

民謡クルセイダーズ

MISIA

光風 & GREEN MASSIVE

MONO NO AWARE

NUMBER GIRL

OAU

OKAMOTO'S

折坂悠太（重奏）

くるり

ReN

ROVO

サンボマスター

SIRUP

The Ska Flames plus Special Guest 元ちとせ

5lack

草田一駿 五重奏体系

THE SPELLBOUND

STUTS（Band set : 仰木亮彦、岩見継吾、吉良創太、TAIHEI）

SUMMIT（PUNPEE、GAPPER、OMSB、MARIA、SIMI LAB、DyyPRIDE、BIM、VaVa、in-d、C.O.S.A.×KID FRESINO、BLYY、TWINKLE+）

砂原良徳

サニーデイ・サービス

Tempalay

TENDOUJI

TENDRE

手嶌葵

tricot

上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット

Vaundy

Yogee New Waves

yonawo

yonige

スピンオフ四人囃子 feat. 根本要、西山毅