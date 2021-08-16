8月20日から22日にかけて新潟・苗場スキー場で行われるロックフェス「FUJI ROCK FESTIVAL '21」より、YouTubeでのライブ映像配信アーティストが発表された。
今年の「FUJI ROCK FESTIVAL」ではGREEN STAGE、WHITE STAGE、RED MARQUEE、FIELD OF HEAVENの4つのステージで行われるアーティストパフォーマンスの一部や、出演アーティストからのメッセージ動画などが配信される。ライブ映像が配信されるアーティストはヘッドライナーのRADWIMPS、King Gnu、電気グルーヴを含む70組以上。配信スケジュールは追ってアナウンスされる。
FUJI ROCK FESTIVAL '21
2021年8月20日（金）～22日（日）新潟県 苗場スキー場
「FUJI ROCK FESTIVAL '21」ライブ映像 YouTube配信アーティスト
RADWIMPS
King Gnu
電気グルーヴ
AJICO
THE ALEXX
青葉市子
4s4ki
Awesome City Club
THE BAWDIES
BEGIN
THA BLUE HERB
カルメン・マキ＆OZ
cero
CHAI
Char
Dachambo
DENIMS
ドレスコーズ
DYGL
envy
FINALBY ( )（EY∃ [BOREDOMS] ｘ COSMIC LAB ｘ TAIKI NIIMI ｘ KANTA HORIO ｘ MASUKO SHINJI）
GEZAN
H ZETTRIO
秦基博
平沢進＋会人（EJIN）
羊文学
忌野清志郎 Rock'n'Roll FOREVER（with ROUTE 17 Rock''n''Roll ORCHESTRA feat. 仲井戸”CHABO”麗市 / UA、エセタイマーズ、奥田民生、GLIM SPANKY、甲本ヒロト、チバユウスケ、Char、Tokyo Tanaka、Jean-Ken Johnny、トータス松本、YONCE）
indigo la End
Kan Sano
カネコアヤノ
KEMURI
Ken Yokoyama
KID FRESINO（BAND SET）
君島大空 合奏形態
KOTORI
LITTLE CREATURES
前野健太
MAN WITH A MISSION
Mega Shinnosuke
METAFIVE（砂原良徳×LEO今井）
millennium parade
民謡クルセイダーズ
MISIA
光風 & GREEN MASSIVE
MONO NO AWARE
NUMBER GIRL
OAU
OKAMOTO'S
折坂悠太（重奏）
くるり
ReN
ROVO
サンボマスター
SIRUP
The Ska Flames plus Special Guest 元ちとせ
5lack
草田一駿 五重奏体系
THE SPELLBOUND
STUTS（Band set : 仰木亮彦、岩見継吾、吉良創太、TAIHEI）
SUMMIT（PUNPEE、GAPPER、OMSB、MARIA、SIMI LAB、DyyPRIDE、BIM、VaVa、in-d、C.O.S.A.×KID FRESINO、BLYY、TWINKLE+）
砂原良徳
サニーデイ・サービス
Tempalay
TENDOUJI
TENDRE
手嶌葵
tricot
上原ひろみ ザ・ピアノ・クインテット
Vaundy
Yogee New Waves
yonawo
yonige
スピンオフ四人囃子 feat. 根本要、西山毅