TVアニメ『CUE!』2022年1月より放送開始！ 第1弾PV公開

8月15日(日)に「TACHIKAWA STAGE GARDEN(立川ステージガーデン)」にて行われたCUE! 2nd Party「Sing about everything」にて、TVアニメの放送時期の発表と第1弾PVが解禁された。



『CUE!』は、リベル・エンタテインメント×ポニーキャニオンが送る新人声優16人の物語。2019年10月25日(金)よりサービスを開始したスマートフォン向けアプリゲームだ。



約1年ぶりとなったイベントでは、キャスト16名が登壇。4月に発売した1stアルバム『Talk about everything』に収録された『さよならレディーメイド』を皮切りに合計22曲を歌いあげた。



昼の部のイベントでは、TVアニメ『CUE!』が2022年1月より放送が開始されること、また第1弾PVが公開。PVには「AiRBLUE」に所属することになったメンバーや実際にアフレコに望む姿が描かれており、放送まで期待膨らむ内容となっている。





さらに夜の部では11月18日~11月21日にかけてCUE!&DIALOGUE+展示イベントが、11月21日にニューピアホールにて「CUE! Reading Live Vol.5 ~Wind&Moon~」の開催の告知がされた。



