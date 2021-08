プレミアリーグ第1節が13日から15日にかけて各地で行われた。

13日に行われたオープニングマッチでは、プレミアリーグ創設以降クラブ初の昇格を果たしたブレントフォードとアーセナルが対戦。22分にセルジ・カノスのゴールでホームのブレントフォードが先制すると、73分にはクリスティアン・ノアゴールが追加点を挙げ、2-0で勝利を収めた。

マンチェスター・Uはホームでリーズと対戦。ポール・ポグバが4アシストを記録したほか、ブルーノ・フェルナンデスがハットトリックを達成するなど、5-1で快勝した。チェルシーはホームでクリスタル・パレスに3-0で完封勝利。リヴァプールはアウェイで昇格組ノリッジに3-0で勝利した。なお、リヴァプールに所属する南野拓実はベンチ入りしたものの、出場機会はなかった。

開幕節最大のビッグマッチとなったのはトッテナムと昨季王者マンチェスター・Cの一戦だった。移籍噂のイングランド代表FWハリー・ケイン(トッテナム)がベンチ外となった試合は、55分にソン・フンミンが挙げたゴールが決勝点となり、1-0でホームのトッテナムが勝利。マンチェスター・Cは11季ぶりの開幕戦黒星スタートとなった。

プレミアリーグ第1節の結果は以下の通り。第2節は21日から23日にかけて行われる。

■第1節結果

▼13日

ブレントフォード 2-0 アーセナル

▼14日

マンチェスター・U 5-1 リーズ

バーンリー 1-2 ブライトン

チェルシー 3-0 クリスタル・パレス

エヴァートン 3-1 サウサンプトン

レスター 1-0 ウルヴァーハンプトン

ワトフォード 3-2 アストン・ヴィラ

ノリッジ 0-3 リヴァプール

▼15日

ニューカッスル 2-4 ウェストハム

トッテナム 1-0 マンチェスター・C

■順位表

1位 マンチェスター・U(勝ち点3)

2位 チェルシー(勝ち点3)

3位 リヴァプール(勝ち点3)

4位 ウェストハム(勝ち点3)

5位 エヴァートン(勝ち点3)

6位 ブレントフォード(勝ち点3)

7位 ワトフォード(勝ち点3)

8位 ブライトン(勝ち点3)

9位 レスター(勝ち点3)

10位 トッテナム(勝ち点3)

11位 アストン・ヴィラ(勝ち点0)

12位 バーンリー(勝ち点0)

13位 マンチェスター・C(勝ち点0)

14位 ウルヴァーハンプトン(勝ち点0)

15位 ニューカッスル(勝ち点0)

16位 サウサンプトン(勝ち点0)

17位 アーセナル(勝ち点0)

18位 クリスタル・パレス(勝ち点0)

19位 ノリッジ(勝ち点0)

20位 リーズ(勝ち点0)

■第2節の対戦カード

▼21日

リヴァプール vs バーンリー

アストン・ヴィラ vs ニューカッスル

クリスタル・パレス vs ブレントフォード

リーズ vs エヴァートン

マンチェスター・C vs ノリッジ

ブライトン vs ワトフォード

▼22日

サウサンプトン vs マンチェスター・U

ウルヴァーハンプトン vs トッテナム

アーセナル vs チェルシー

▼23日

ウェストハム vs レスター