スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』にてイベント&ガチャ「Peaky Stormy Story」が開催中。

イベント&ガチャ「Peaky Stormy Story」

BINGOイベント「Peaky Stormy Story」は開催中限定の「BATTLE LIVE」や通常の「ライブ」をプレイし、イベントPtを集めてランキングを競うイベント。「イベント交換所」では、イベント専用アイテム「BINGOメダル」を「★3[紅雨-BREATHTAKING] 山手響子」、「ダイヤ」、「クリスタル」などの豪華賞品と交換。

また、「笹子・ジェニファー・由香」「清水絵空」「犬寄しのぶ」の3人が登場する「Peaky Stormy Story」ガチャも開催。本カードを獲得し、親密度を100以上にすることでイベントストーリーに紐づいたキャラクター個別のオリジナルエピソードを読むことができる。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.