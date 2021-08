明治安田生命J1リーグ第24節の9試合が13日から15日にかけて行われた。

13日のフライデーナイトJリーグでは、清水エスパルスとガンバ大阪が対戦。G大阪は関西学院大学在学中のJリーグ・JFA特別指定選手である山見大登がJリーグデビュー戦で決勝点を挙げ、敵地で1-0の勝利を収めた。

首位の川崎フロンターレは後半途中に退場者を出した柏レイソルの守備を崩すことができず、痛恨のスコアレスドロー。大分トリニータと対戦した2位の横浜F・マリノスは、前田大然のハットトリックなど5-1の大勝を収め、川崎Fとの勝ち点差を「6」に縮めた。

浦和レッズはサガン鳥栖戦が日本代表DF酒井宏樹のデビュー戦に。浦和は試合終盤に新加入の江坂任がPKで加入後初得点を挙げ、2-1で上位対決を制した。鹿島アントラーズは荒木遼太郎の2得点など徳島ヴォルティスに3-0の勝利を収め、鳥栖をかわして3位に浮上している。

北海道コンサドーレ札幌は青木亮太の2ゴールもあってFC東京に3-2で逆転勝利。名古屋グランパスは今夏に札幌から期限付き移籍加入したキム・ミンテがデビュー戦で決勝点を挙げ、湘南ベルマーレを1-0で撃破した。

アビスパ福岡は後半アディショナルタイム6分にジョルディ・クルークスが勝ち越し点を記録し、セレッソ大阪を破って8試合ぶり白星。C大阪は11戦未勝利となった。

14日に行われる予定だったサンフレッチェ広島vsヴィッセル神戸は、広島県の「大雨警報」を受けて試合中止となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼8月13日(金)

清水エスパルス 0-1 ガンバ大阪

▼8月14日(土)

北海道コンサドーレ札幌 3-2 FC東京

ベガルタ仙台 0-0 横浜FC

浦和レッズ 2-1 サガン鳥栖

柏レイソル 0-0 川崎フロンターレ

サンフレッチェ広島 (中止) ヴィッセル神戸

▼8月15日(日)

横浜F・マリノス 5-1 大分トリニータ

名古屋グランパス 1-0 湘南ベルマーレ

鹿島アントラーズ 3-0 徳島ヴォルティス

アビスパ福岡 2-1 セレッソ大阪

■順位表

1位 川崎F(勝ち点62/得失点差+40)

2位 横浜FM(勝ち点56/得失点差+30)

3位 鹿島(勝ち点41/得失点差+16)

4位 鳥栖(勝ち点41/得失点差+15)

5位 神戸(勝ち点41/得失点差+13)※1試合未消化

6位 名古屋(勝ち点40/得失点差+6)

7位 浦和(勝ち点38/得失点差+1)

8位 札幌(勝ち点35/得失点差+1)※1試合未消化

9位 FC東京(勝ち点35/得失点差-1)

10位 福岡(勝ち点33/得失点差-3)

11位 広島(勝ち点31/得失点差+2)※1試合未消化

12位 G大阪(勝ち点29/得失点差-5)

13位 C大阪(勝ち点27/得失点差+1)※1試合未消化

14位 柏(勝ち点24/得失点差-9)

15位 清水(勝ち点24/得失点差-9)

16位 徳島(勝ち点23/得失点差-12)

17位 湘南(勝ち点21/得失点差-7)

18位 仙台(勝ち点19/得失点差-18)

19位 大分(勝ち点16/得失点差-24)

20位 横浜FC(勝ち点15/得失点差-35)

■次節の対戦カード

▼8月21日(土)

18:00 横浜FM vs 仙台

18:00 神戸 vs 鹿島

19:00 柏 vs 鳥栖

19:00 湘南 vs 清水

19:00 G大阪 vs FC東京

19:00 広島 vs 川崎F

19:00 徳島 vs 浦和

19:00 大分 vs 札幌

19:00 C大阪 vs 横浜FC

▼8月22日(日)

18:00 名古屋 vs 福岡