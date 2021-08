明治安田生命J2リーグ第25節の7試合が14日と15日に行われた。

14日に予定されていた試合のうち、レノファ山口FC対ツエーゲン金沢、V・ファーレン長崎対モンテディオ山形、松本山雅FC対京都サンガF.C.が悪天候のため中止に。また、同日に行われる予定だった栃木SC対ザスパクサツ群馬は、群馬に新型コロナウイルスの陽性者が複数出て一時活動停止となったため、試合中止となった。

東京ヴェルディと敵地で対戦したジュビロ磐田は、14分に先制を許したものの、22分に遠藤保仁が直接フリーキックを沈めて同点に追いつく。52分には遠藤のコーナーキックに山田大記が頭で合わせて逆転。2-1で勝利で4試合ぶりの白星を収めた磐田は、1試合未消化の京都をかわして暫定首位に浮上した。

FC琉球は接戦の末、水戸ホーリーホックに0-1で敗戦。アルビレックス新潟はジェフユナイテッド千葉とスコアレスドローに終わったが、得失点差で琉球をかわして3位に浮上した。

SC相模原はヴァンフォーレ甲府を2-1で下して3試合ぶりの白星を収め、最下位から脱出した。甲府は7試合ぶりの黒星となった。大宮アルディージャは先制点を守りきれずにブラウブリッツ秋田と引き分け、降格圏から脱出することができなかった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

▼8月14日(土)

栃木SC (中止) ザスパクサツ群馬

ジェフユナイテッド千葉 0-0 アルビレックス新潟

SC相模原 2-1 ヴァンフォーレ甲府

松本山雅FC (中止) 京都サンガF.C.

FC琉球 0-1 水戸ホーリーホック

大宮アルディージャ 1-1 ブラウブリッツ秋田

町田ゼルビアFC 1-1 ファジアーノ岡山

ジュビロ磐田 2-1 東京ヴェルディ

レノファ山口FC (中止) ツエーゲン金沢

V・ファーレン長崎 (中止) モンテディオ山形

▼8月15日(日)

愛媛FC 2-2 ギラヴァンツ北九州

■順位表

1位 磐田(勝ち点52/得失点差+14)

2位 京都(勝ち点51/得失点差+20)※1試合未消化

3位 新潟(勝ち点47/得失点差+24)

4位 琉球(勝ち点47/得失点差+16)

5位 山形(勝ち点45/得失点差+14)※1試合未消化

6位 甲府(勝ち点44/得失点差+15)

7位 町田(勝ち点42/得失点差+13)

8位 長崎(勝ち点40/得失点差+4)※2試合未消化

9位 東京V(勝ち点36/得失点差-4)

10位 水戸(勝ち点34/得失点差+7)

11位 千葉(勝ち点33/得失点差0)

12位 岡山(勝ち点30/得失点差-2)

13位 秋田(勝ち点30/得失点差-4)

14位 金沢(勝ち点26/得失点差-5)※2試合未消化

15位 山口(勝ち点26/得失点差-8)

16位 松本(勝ち点25/得失点差-16)※1試合未消化

17位 栃木(勝ち点22/得失点差-9)※1試合未消化

18位 群馬(勝ち点22/得失点差-15)※1試合未消化

19位 愛媛(勝ち点21/得失点差-19)

20位 大宮(勝ち点20/得失点差-9)

21位 相模原(勝ち点20/得失点差-17)

22位 北九州(勝ち点20/得失点差-19)

■次節の対戦カード

▼8月21日(土)

18:00 栃木 vs 東京V

18:00 甲府 vs 千葉

19:00 金沢 vs 磐田

19:00 岡山 vs 大宮

▼8月22日(日)

18:00 松本 vs 愛媛

18:00 新潟 vs 相模原

18:30 秋田 vs 長崎

19:00 山形 vs 琉球

19:00 水戸 vs 京都

19:00 群馬 vs 山口

19:00 北九州 vs 町田