Little Glee Monsterが9月22日にミニアルバム「re-union」をリリースする。

本作には芹奈の休養中に4人でレコーディングした「君といれば」を改めてメンバー全員で歌唱し、本日8月15日にリリースした「君といれば-complete ver.-」や、芹奈の復帰作として6月に配信リリースされた「REUNION」、スターツグループのCM「道はじぶんでつくる 2021 春」編のタイアップソングに使用され、東京2020オリンピック開催前に完成したフルサイズ音源を卓球の伊藤美誠選手へプレゼントした応援歌「Whenever you call」を収録。さらに芹奈がライブ活動を再開した全国ホールツアー「Little Glee Monster Live Tour 2020→2021 >BRIGHT NEW WORLD<」初日公演より、1曲目に披露された「VIVA」のライブ音源も収められ、まさに5人で歌う喜びが詰まった作品となっている。

ミニアルバムの仕様は初回限定盤A、B、通常盤の3形態。初回限定盤Aには1月に行われたアリーナツアー「Little Glee Monster Arena Tour 2021 "Dearest"」東京・日本武道館公演、初回限定盤Bには4月に行われた同ツアーの埼玉・さいたまスーパーアリーナ公演の模様を収めたBlu-rayが付属する。

本日19:00からは「君といれば-complete ver.-」のミュージックビデオがYouTubeで公開される予定。このMVは「Little Glee Monster Live Tour 2020→2021 >BRIGHT NEW WORLD<」初日公演のライブ映像で構成されている。

Little Glee Monster「re-union」収録内容

CD

01. 君といれば-complete ver.-

02. REUNION

03. Whenever you call

04. VIVA -Live on 2021.06.28-

05. 君といれば

初回限定盤A付属Blu-ray

Little Glee Monster Arena Tour 2021 “Dearest”

Live on 2021.01.28 日本武道館

01. 全力REAL LIFE

02. 世界はあなたに笑いかけている

03. 青い風に吹かれて

04. 好きだ。

05. Be My Baby

06. SPIN

07. Baby Baby

08. Waves

09. BAND Session

10. Everything could be your chance

11. 小さな恋が、終わった

12. ECHO

13. いつかこの涙が

14. Gift

15. 足跡

16. 青春フォトグラフ

17. SAY!!!

18. VIVA

19. Dear My Friend

初回限定盤B付属Blu-ray

Little Glee Monster Arena Tour 2021 “Dearest ∞ Future”

Live on 2021.04.18 さいたまスーパーアリーナ

01. I BELIEVE

02. 世界はあなたに笑いかけている

03. 青い風に吹かれて

04. ECHO

05. Be My Baby

06. Baby Baby

07. move on

08. SPIN

09. Waves

10. BAND&DJ session

11. Dearest Medley

12. いつかこの涙が

13. Dear My Friend

14. 足跡

15. STARTING OVER

16. 青春フォトグラフ

17. VIVA

18. 君といれば