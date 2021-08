『ハイキュー!!』日向と影山のシューズをデザインしたTシャツが再販！

リアライズは、8月12日(木)〜8月19日(木)までの期間中、アニメ・漫画専門ECサイトであるAnimo(アニモ)で『ハイキュー‼︎』の商品の予約再販を開始した。



『ハイキュー‼︎』は『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載された、シリーズ累計発行部数5000万部を突破した古舘春一による漫画作品。高校バレーボールを題材にした本作は、TVアニメや舞台など様々に展開し、TVアニメは2014年の第1期『ハイキュー‼︎』からスタート。第2期『ハイキュー‼︎ セカンドシーズン』第3期『ハイキュー‼︎ 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校』と展開され、2020年1月には第4期『ハイキュー‼︎ TO THE TOP』が、10月より第4期第2クール目が放送された。



この度再販開始となったのは、本作に登場するキャラクター・日向翔陽と影山飛雄のそれぞれのシューズをデザインしたTシャツ。シンプルで普段使いにもぴったりだ。左スリーブには小さなカラスが…!



本商品はAnimoにて8月19日(木)まで予約受付中、10月上旬発売予定となっている。



>>>Tシャツデザインを見る(写真4点)



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS