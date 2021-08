○ ダイヤモンドバックス 7 - 0 パドレス ●

<現地8月14日 チェイス・フィールド>



ダイヤモンドバックスのタイラー・ギルバート投手(27)が14日(日本時間15日)、本拠地でのパドレス戦でメジャー初先発し、自身初となるノーヒットノーランでメジャー初勝利を掴んだ。



ギルバートは初回の先頭打者・ファムにいきなり四球を許すも、次打者を併殺に打ち取り3人で片付ける立ち上がり。4回と7回にもイニング先頭のファムに四球を出したが後続を許さず、最後は9回二死で迎えた1番・ファムを中直で退け、102球で快挙を成し遂げた。



ギルバートは2015年のドラフト6巡目(全体174位)の指名でフィリーズと契約した左腕で、8月3日にメジャーデビューを果たしたルーキー。過去3戦はいずれもリリーフ登板で、この日がメジャー初先発・初勝利を目指すマウンドだった。



米メディア『ESPN』によると、メジャー初先発でノーヒッターを達成したのは、1953年のボボ・ホロマン以来68年ぶり史上4人目の快記録とのこと。



メジャーリーグでは、継投での達成も含め今季8度目のノーヒッター誕生で、これは1901年以降の近代野球では史上最多。1884年の8度に並ぶタイ記録になったという。





【動画】快挙達成の瞬間!Dバックス新人左腕がノーヒットノーラン

Tyler Gilbert throws the 8th no-hitter of the year.



Wow. pic.twitter.com/cjpmjnvkk4— MLB (@MLB) August 15, 2021