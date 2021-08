煎茶堂東京『PEANUTS』との限定コラボ茶缶第2弾が登場♪

シングルオリジン煎茶専門店「煎茶堂東京」は、 2021年8月11日(水)~24日(火)の期間中、阪急うめだ本店で開催される「PEANUTS Look to Tomorrow ~PEANUTSと明日を笑顔に~」で、『PEANUTS』との限定コラボ茶缶を発売する。



コミック生誕70周年を迎えた『PEANUTS』に登場する人気キャラクター、「スヌーピー」。漫画家チャールズ・モンロー・シュルツが1950年から約半世紀にわたり連載した『PEANUTS』は、主人公チャーリー・ブラウンとその飼い犬のビーグル犬・スヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれる。



そして煎茶堂東京は、2017年、銀座に創業したシングルオリジン煎茶専門店。日本初の「観て飲む」お茶の定期便(サブスクリプション)「TOKYO TEA JOURNAL」をリリースし、お茶を3メディア同時体験させるなどテクノロジーを用いた新しい日本茶を追求する。

茶葉のパッケージデザインと割れない「透明急須」が2018年度グッドデザイン賞をダブル受賞。2020年に日本茶体験メニューを監修したJR東日本グループの「JAPAN RAIL CAFE」がオープン、JR九州の「36ぷらす3」の日本茶ワークショップ監修、九州7県の日本茶商品をコラボ販売している。



阪急うめだ本店で開催される「PEANUTS Look to Tomorrow ~PEANUTSと明日を笑顔に~」では、「みんなともだち」をテーマに、PEANUTSフレンズ達のグッズが登場。



煎茶堂東京は、「友達とのティータイム」と、「1人のティータイム」。それぞれに良さがある楽しいおうち時間をイメージしてデザイン・制作したコラボ茶缶を販売。お茶を飲みながら読書するスヌーピーや、空になったコップの中でくつろぐスヌーピー、レコードを聞きながらお茶を飲むチャーリー・ブラウン達がデザインされている。

茶葉の種類は、京都府産シングルオリジン煎茶、ほうじ茶、玄米茶の3種類だ。



本商品は、阪急うめだ本店6階「コトコトステージ61」、阪急百貨店公式オンラインストア「HANKYU FASHION」で現在販売中。



お茶を飲んでホッとしたり、誰か大切な人とお茶で乾杯するような温かい時間を、スヌーピー達と一緒に過ごそう♪



>>>コラボ茶缶デザインを見る(写真9点)



(C)2021 Peanuts Worldwide LLC