許斐剛原作によるアニメ「テニスの王子様」のTVシリーズとOVAが、本日8月15日よりGYAO!で順次無料配信される。

これは許斐が原作・製作総指揮を務める劇場アニメ「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」の公開を記念したもの。TVアニメ「テニスの王子様」全178話は本日より順次配信され、「全国大会篇」全13話は10月24日、「全国大会篇 Semifinal」全6話は10月27日、「全国大会篇 Final」全7話は10月31日、「ANOTHER STORY～過去と未来のメッセージ」全4話は11月3日、「ANOTHER STORY II～アノトキノボクラ」全4話は11月7日、「BEST GAMES!!」全4話は11月10日、「新テニスの王子様」全13話は11月24日に一挙配信される。OVA「新テニスの王子様」全7話は11月28日、OVA「vs Genius10」全10話は12月1日より一挙配信。詳細はGYAO!の特設ページで確認を。

アニメ「テニスの王子様」配信スケジュール

「テニスの王子様」（全178話）

期間：2021年8月15日（日）～

※一挙ではなく順次配信。

「テニスの王子様 全国大会篇」（全13話）

期間：2021年10月24日（日）0:00～30日（土）23:59

「テニスの王子様 全国大会篇 Semifinal」（全6話）

期間：2021年10月27日（水）0:00～11月2日（火）23:59

「テニスの王子様 全国大会篇 Final」（全7話）

期間：2021年10月31日（日）0:00～11月6日（土）23:59

「テニスの王子様 ANOTHER STORY～過去と未来のメッセージ」（全4話）

期間：2021年11月3日（水・祝）0:00～9日（火）23:59

「テニスの王子様 OVA ANOTHER STORY II～アノトキノボクラ」（全4話）

期間：2021年11月7日（日）0:00～13日（土）23:59

「テニスの王子様 BEST GAMES!! 」（全4話）

期間：2021年11月10日（水）0:00～16日（火）23:59

「新テニスの王子様」（全13話）

期間：2021年11月24日（水）0:00～30日（火）23:59

「新テニスの王子様（OVA）」（全7話）

期間：2021年11月28日（日）0:00～12月4日（土）23:59

「新テニスの王子様 OVA vs Genius10」（全10話）

期間：2021年12月1日（水）0:00～7日（火）23:59

「リョーマ！ The Prince of Tennis 新生劇場版テニスの王子様」

2021年9月3日（金）全国ロードショー

原作・製作総指揮：許斐剛

原作：許斐剛「テニスの王子様」（集英社 ジャンプコミックス刊）、「新テニスの王子様」（集英社「ジャンプSQ.」連載）

監督：神志那弘志

脚本：秦建日子

劇中歌全作詞作曲：許斐剛

CGスーパーバイザー：菱川パトリシア

アニメーションディレクター：由水桂

CGディレクター：山田桃子

システムディレクター：城戸孝夫

エグゼクティブCGプロデューサー：千田斎

音響監督：高寺たけし

音楽：津田ケイ

音楽プロデューサー：松井伸太郎

3DCG制作：The Monk Studios、株式会社ケイカ

協力：スタジオKAI

総合プロデューサー：依田巽

プロデューサー：新井修平

制作・配給：ギャガ

製作：新生劇場版テニスの王子様製作委員会

キャスト

越前リョーマ：皆川純子

越前南次郎：松山鷹志

竜崎桜乃：高橋美佳子

エメラルド：朴ろ美

ウルフ：杉田智和

ブー：武内駿輔

フー：竹内良太

アダム・アンダーソン：山路和弘

クリス・バークマン：奈良徹

ベイカー：楠見尚己

ウェズリー・ヴォーン：伊藤健太郎

＜Decide＞

手塚国光：置鮎龍太郎

幸村精市：永井幸子

＜Glory＞

跡部景吾：諏訪部順一

白石蔵ノ介：細谷佳正

※朴ろ美のろは王へんに路が正式表記。

(c)許斐 剛/集英社 (c)新生劇場版テニスの王子様製作委員会