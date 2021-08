夏木マリと斉藤ノヴによるチャリティライブオンエア　野田洋次郎、Superfly、Chara、TOSHI-LOWなど

斉藤ノヴと夏木マリが立ち上げた 「One of Loveプロジェクト」による「One of Loveプロジェクトリモートライブ2021」が、8月14日(土)24:30~25:25にBSフジでオンエアされる。野田洋次郎、Superfly、Chara、TOSHI-LOW等、プロジェクトに賛同したアーティストが出演する。



斉藤ノヴと夏木マリが2009年に立ち上げた支援活動「One of Loveプロジェクト」は、音楽とバラで途上国の子供たちの教育環境、そしてその母親でもある働く女性たちの雇用整備の向上を目指す支援活動だ。



今年も、昨年に引き続きリモートでの支援GIGとして、「One of Loveプロジェクトリモートライブ2021」の実施が決定し、8月14日(土) 24:30~25:25 BSフジにてオンエアされる。



出演者は以下の通り。



日川キク子・渡辺かよ(阿寒湖アイヌシアター・イコロ) 、ichiro、大江千里(from NYC) 、加藤ミリヤ、キヨサク(MONGOL800)、GLIM SPANKY、 Superfly、菅原小春、Chara、TOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU)、仲井戸”CHABO”麗市、野田洋次郎+野村 訓市(五十音順)夏木マリ、斉藤ノヴ



コロナ禍によるパンデミックという時世を受け、昨年は初めてリモートライブというかたちで、テレビ番組にてオンエア。多くの視聴者の皆様の支援もあり、水タンク、除菌液、マスクなどを現地へ寄付することができたという。



■OA日時

8月14日(土)24:30~25:25/ BSフジ



再放送:

【リモートライブ2020】 8月7日 (土)25:00〜25:55 / BSフジ

【リモートライブ2021】 8月25日(水) 26:00〜26:55 予定(※一部地域を除く)



■出演者

日川キク子・渡辺かよ(阿寒湖アイヌシアター・イコロ) 、ichiro、大江千里(from NYC) 、加藤ミリヤ

キヨサク(MONGOL800)、GLIM SPANKY、 Superfly、菅原小春、Chara、TOSHI-LOW(BRAHMAN / OAU)

仲井戸”CHABO”麗市、野田洋次郎+野村 訓市(五十音順)

夏木マリ、斉藤ノヴ



<サポートメンバー>

Dr.山内陽一朗

Bs. 川崎哲平

key. 松本圭司



■主催・企画 一般社団法人 One of Loveプロジェクト

■制作著作 BSフジ

■特別協賛 ゴディバ ジャパン株式会社