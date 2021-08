板野友美 “先輩ママ”・前田敦子＆篠田麻里子からのアドバイスは「本当にためになる」

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。 7月のゲストは、歌手・女優の板野友美さんです。今年1月、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二(たかはし・けいじ)投手との結婚を発表し、5月に第1子妊娠を発表した板野さん。7月11日(日)の放送では、妊娠後の変化や、AKB48時代から続く交友関係について語りました。すみれ:秋にママになるともちん。妊娠してお肌の変化はあったそうですが、ほかにも変化はあった?板野:あと、ホルモンバランスが結構変わりますね。広海:具体的にどんな感じになるんですか。イライラする?板野:イライラするし、すぐ泣いちゃいます。すみれ:えー?広海:そうなんだ。でも(ともちんとは長い付き合いだけど)あなたがイライラしているところを見たことがない。板野:(普段は)あんまりイライラしないのに。広海:ちなみに、どういうときに泣くの?板野:普段は全然泣かないんだけど、妊娠してからはホルモンバランス(の影響)で、すぐ泣いちゃう。たとえば、日常生活で旦那さんに言われたちょっとした一言がショックで……とか。あとは、妊娠してから、母親から言われる一言とか。いつもなら気にならないのに、“何でそんな強い言い方するの?”みたいな。(些細なことが)気になっちゃったり。すみれ:繊細になったんだ。広海:リスナーのみなさん、妊婦さんには優しくしてあげましょうね。板野:最近は、つわりのときよりは安定してる。ホルモンバランスも。広海:AKB48時代のお友達とは今でも会っているとのことですが、プレママになってアドバイスとかもらったりしてますか?板野:篠田麻里子ちゃんと、あっちゃん(前田敦子さん)にはめちゃくちゃ会います。先輩ママ。すみれ:いいな。板野:(出産前に準備するものや)集めなきゃいけないものとかのリストがたくさんあるんだけど、「これ本当に使うの?」「どういうのがいいの?」とか(聞いています)。すみれ:「お下がりとかもらえる?」とかも。板野:くれるの!すみれ:優しい。仲良しだね。板野:そう。いろいろ教えてくれたりするから、本当にためになります。広海:何かよかったですね、女性のグループで。みんなで一緒に成長して、人生もちょっとずつ変わっていくのって。板野:本当によかったです。次回8月15日(日)の放送は、AKB48・柏木由紀さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/