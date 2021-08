柏木由紀「もう年齢のことは気にせずに…」今年30歳、今後のアイドル活動を考える

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。8月のゲストは、AKB48の柏木由紀さんです。記念すべき30歳の誕生日となる7月15日(木)に、写真集「Experience」(集英社)を発売した柏木さん。8月1日(日)の放送では、誕生日当日の話や、今後のアイドル活動について語りました。広海:驚異の回復パワーで元気に復帰されたゆきりんですが、お祝いごとがもう1つあります。柏木さん、7月15日に30歳になられました!柏木:ありがとうございます!!広海:当初は(この期間中も)入院してる予定だったんですよね?柏木:そうなんです。広海:でも、おうちで、ご家族と誕生日を迎えられたんですよね。柏木:はい。母と2人で早い時間に、ちょっとだけご飯を食べに行って、お祝いしてもらいました。広海:素敵!ご家族からしたら、ちゃんと回復が見えて、退院と復帰のお祝いもあるし、誕生日もあって、今年はダブルでうれしいですね。ね、そういえば、すみれと誕生日一緒じゃない?柏木:そうなんです!1歳違いですよね。すみれ:そうなの!私は31歳になったので、1つお姉ちゃんです。広海:でも、ほぼ同い年のすみれさん、30歳でAKB48ってすごくない?すみれ:本当にすごいと思う!。素晴らしい!30歳でアイドルとして活動する上で、意気込みとかはありますか?柏木:AKB48では今まで30歳のメンバーはいなかったし、アイドルと年齢って、どうしても何か密接に関係しているというか……。やっぱり、ありますよね(笑)。広海:好きよ。ワタシは、大人のアイドルが好き(笑)柏木:どうもありがとうございます(笑) 今はもう、年齢のことは気にせずに、やりたいことを貫く姿を“かっこいい!”って言ってもらえるまでやるのも、ありかな?って、最近は思ってきています。すみれ:素敵!!広海:なんかかいいですね。25~26歳ぐらいが“大人だな”って思うんですけど、30歳までいくと、いさぎいいな!”って思う。柏木:うれしい。いさぎいいところまできましたかね?広海:いや、“もっと行ってほしい!”って思っちゃう。柏木:えー。だから今、どこまで、どうしよう……と思っているんですけど、やりながら様子を見つつ、やっていこうかなっていう感じです。次回8月15日(日)の放送も、引き続きAKB48・柏木由紀さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/