MUCC脱退直前のSATOちに質問！“一般男性に戻ったらやってみたいこと”は？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。8月7日(土)の放送では、MUCCのドラマー・SATOちさんが登場! 現在開催中のツアー「MUCC TOUR 202X 惡-The brightness world」をもってMUCCを脱退するSATOちさんですが、脱退後にやりたいことについてお伺いしました。SATOちさん宛てに、リスナーからこんな質問が届きました!<リスナーからのメッセージ>「SATOちさんに質問です! 24年間ヴィジュアル系バンドをやってきて、ヘアスタイルや日焼け、体型維持など、見た目に気を使うことが多かったと思いますが、一般男子に戻ったら挑戦したいヘアスタイルなど、やってみたいことはありますか?」(RN:さゆみっちさん)SATOち:まずは、すげー前髪を切りたい。逹瑯:そんなこと思っていたの?SATOち:思ってたよ。逹瑯:今もそんなに長くないじゃん。SATOち:これは最近切ったんだよ。だから今はそんなにウザくないけど。逹瑯:前髪はバンドをやるために伸ばしていたの(笑)?SATOち:そうだよ!逹瑯:ハハハハハ(笑)!SATOち:だって、昔マネージャーに「アー写を撮ったら、ツアーが終わるまでは髪型を変えちゃダメ」って言われて。逹瑯:まぁ、そのイメージがあるからね。SATOち:そう。でもね、ほかのMUCC の3人はガンガン変えるんだ。だけど俺は1回マネージャーに言われてから守ってたんだ。逹瑯・SATOち:ハハハハ(笑)。SATOち:だから、もうちょっと短くしたい。逹瑯:逆に学生の頃なんて、伸ばしたくてしょうがなかったのにね。――このほかにも、SATOちさんはもう1つやりたいことがあるそうで……。逹瑯:"パンサー(※)ファームで畑を耕したい"っていうのは?(※)パンサーは、MUCCの元マネージャーの愛称です。SATOち:今(パンサーが)野菜とかを育てているらしくて、畑とか耕したいなと。(身近で)そういうことって、できなくない? 昔は俺、田んぼで海パンを履いて遊んでたの。そうしたら、おじいちゃんおばあちゃんにめっちゃくちゃ怒られてね。逹瑯:知らないおじいちゃんおばあちゃん?SATOち:そう(笑)。逹瑯:他人の家の田んぼってことでしょ? そりゃそうだよ(笑)。SATOち:畑とか田んぼって、なかなか触ることができないんだよ。だから、パンサーのところだったら、いくらでも触れるでしょ? ……触りたいんだよね(笑)。◎8月14日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」も、引き続きSATOちさんが登場します! どうぞお楽しみに!