柏木由紀、美肌の秘訣は？ スキンケアのルーティン、入院中に変化した生活習慣を語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。8月のゲストは、AKB48の柏木由紀さんです。記念すべき30歳の誕生日となる7月15日(木)に写真集「Experience」(集英社)を発売した柏木さん。8月1日(日)の放送では、その透明感のあるお肌の秘訣、スキンケアのルーティンについて語りました。広海:こんな言い方をしたらゲストに向かって失礼かもだけど……病み上がりだと少しお肌がくすんじゃったりするものだけど、、むしろ、お肌にすごく透明感があってキレイなんじゃないかと!柏木:いえいえ、でもそうなんです(笑)広海:私、YouTubeを結構観るんだけど、(柏木さんの公式YouTubeチャンネル「ゆきりんワールド」のある動画を観ながら)“なんて盛れていない映像をそのまま流しているのかしら……”と思っていたのよ(笑)。いい意味で、だけど(笑)!柏木:すっぴんを出したんです。クマ、ニキビ、シミ、毛穴を隠すベースを紹介するメイク動画だったので、“メイクのよさを伝えるには、すっぴんから始めないと意味がないな”と思って、勇気をもって出しました。でも、その数ヵ月後に入院して、睡眠時間が少し長くなったら、すっごく未だかつてないぐらい、お肌の調子がよくなって。広海:逆に? どんだけ忙しかったのか……。柏木:忙しい、というだけではなくて、深夜型というか、朝の4時とか5時くらいに寝ていたんです。それが、入院してから生活のリズムが変わって0時前とかには必ず寝るようになり、そこからお肌の調子がぐんぐんよくなりました。広海:今も、その生活ができていますか?柏木:できてます!最近は21時くらいには寝ているので最高です。広海:でも、やっぱり睡眠は本当に大事なんですね。時間帯というか、規則正しい生活というか。柏木:うん。大事だなと思いました。以前は、保湿ケアをちょっと怠ったり、忙しくて夜のスキンケアをしないで、そのまま寝てしまったりしていることもたまにあってむしろ入院中は、きちんと保湿ケアをしたり、ベッドの横にお気に入りの「雪肌精 クリアウェルネス」のミストの化粧水(Wバリアミスト)を置いて、“乾燥しているかも?”って思ったらすぐ、とにかくシュシュッ、気づけばシュッシュって振りかけてましたね(笑)広海:病院は意外と乾燥しますもんね。柏木:そうなんです。あと、退院してからグンっと夏の陽ざしが暑くなっていたから、今の季節は特に日やけにも気をつけなきゃと。広海:窓からも紫外線が入ってきますしね。すみれ:くもりでも紫外線量は多いといいますしね。柏木:そうですね。でも、私は面倒くさがりなので、最初から化粧下地とかのベースにUVカットの成分が入っているものが嬉しいんです。広海:1アイテムで完了できるとラクですもんね。ちなみに、普段のスキンケアのルーティンはありますか?柏木:夜はメイク落とす前にスチーマーをあてたり、パックをしたりしてます。広海:ちゃんとやるんだ!すみれ:えらい!柏木:夜は時間かけていますね。その間に携帯を触ったりしながら。朝は急いでいるのでけっこう簡単ですけど、メイク前にパックしたり、そこちゃんとやりますね。みなさんはどうですか?広海:柏木さん、けっこうライトだなって思いました。柏木:ライトなほうですか? もうちょっとスキンケアに手間と時間をかけないといけないのかな。広海:パックとかは大事ですよね。でも、スキンケアはけっこうサラッと終わるんですね。柏木:けっこうサラッと派です(笑)。これまで多いときはスキンケアアイテムを10個ぐらい使っていましたけど、でも色々と試した結果、今の自分には、化粧水と乳液、美容液、クリームとか4つぐらいで充分で、やりすぎもよくないなと。シンプルで自分に合ったスキンケアが一番。すみれ&広海:たしかにね!!広海:ちなみに、そもそもお肌の悩みやコンプレックスはあるのですか?柏木:私は、あごにニキビができやすかったり、毛穴とかが気になりますね。あごのニキビと毛穴にはずっと悩んでましたね。広海:そういう肌あれをしたときは、どんな対策をしているのですか?柏木:いろんなことしましたけど、結局はスキンケアを見直して、今はスキンケアアイテムをきちんとライン使いしてる感じですね。私は「雪肌精 クリアウェルネス」をラインで使っていて、これがすごく自分に合っていて。化粧水、乳液、あとミストとかパックとかも大好き!ラインで使うとお肌の変化も分かりやすくて。広海:確かにライン使いも1つの美容法ですね。柏木:はい。あとは洗顔ですね。今までは泡をきちんと立てたり、当たり前のようなことを本当にしていなかったので。広海:雑にやっていたのね。柏木:はい。泡がほぼ立っていない状態で洗ったり(笑)広海:「雪肌精 クリアウェルネス」の泡洗顔フォームは本当にラクよ。私にとって泡を立てる時間は、本当に無駄すぎるので。すみれ:あのもこもこの泡は、キメがすごく細かくて嬉しいよね。柏木:そう!私もそれにして、病院にも持っていきました。あれを使ってから、お肌の調子がかなりよくなった気がします。毛穴の黒ずみとかも気にならなくなって!次回8月15日(日)の放送も、引き続きAKB48・柏木由紀さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/