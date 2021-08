『ルーニー・テューンズ・カートゥーンズ』CNで日本初放送！

アニメ専門チャンネル「カートゥーン ネットワーク」を運営するターナージャパンは、バッグス・バニーをはじめルーニー・テューンズの仲間たちが登場する最新アニメシリーズ 『ルーニー・テューンズ・カートゥーンズ』を2021年8月15日(日)午後2時から『カートゥーン スぺシャル ルーニー・テューンズ・カートゥーンズ』として日本初放送する。



『ルーニー・テューンズ』は、アメリカをはじめ世界中で楽しまれているワーナー・ブラザースが生み出した個性的なキャラクター達。

「どったのセンセー」のセリフで知られるウサギのバッグス・バニー、黄色いカナリアのトゥイーティーなど数々のキャラクター達が勢揃い。

8月27日から公開される実写映画『スペース・プレイヤーズ』にもバッグス・バニーをはじめ数々のルーニー・テューンズのキャラクター達が登場して大活躍するなど、大きな話題となっている。



日本初放送となるアニメシリーズ『ルーニー・テューンズ・カートゥーンズ』は、2020 年に全米で公開された最新アニメシリーズ。

バッグス・バニーをはじめ、ダフィー・ダック、ポーキー・ピッグなどの人気キャラクターが登場。トゥイーティー、シルベスター、ロード・ランナー、ワイリー・コヨーテ、マービン・ザ・マーシャン、ヨセミテ・サム、エルマー・ファッド、ゴッサマーなど、お馴染みの個性的なルーニー・テューンズの仲間たちも加わり、テンポの速いギャグが連続するドタバタコメディだ。





日本語吹替えは、バッグス・バニー役を山口勝平、ダフィー・ダック役を高木渉、ポーキー・ピッグ役を龍田直樹など、これまでの『ルーニー・テューンズ』シリーズと同じ声優陣が担当する。



8月15日(日)午後2時から放送の 『カートゥーン スぺシャル ルーニー・テューンズ・カートゥーンズ』では、第1話から第8話までを一挙放送。第1話では、ダフィー・ダックとポーキー・ピッグが秘宝を探しにジャングルの奥地へ進む「ジャングルの秘宝」やバッグス・バニーとヨセミテ・サムが腕相撲対決に挑む「タフガイ腕相撲」などが放送される。



