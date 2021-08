8月20日(金)にテレビ朝日系にて放送される3時間半特番「ミュージックステーション SUMMER FES」の出演アーティスト第3弾および披露楽曲が発表された。

新たに出演が明らかになったのは松平健、BLACKPINK、TWICE、Toshl、氣志團、ORANGE RANGE、AI×三浦大知、EXIT。すでにアナウンスされている出演者も含め、全アーティストの披露楽曲も発表された。夏を盛り上げる“お祭りソング”として、松平が「マツケンサンバII」、氣志團が「One Night Carnival」、ORANGE RANGEが「ロコローション」などをパフォーマンス。Toshlは「Toshl 3択」と銘打たれた企画の第7弾として、“夏のアゲうた”3曲から生放送中に視聴者投票で選ばれた1曲をカバーする。またAI×三浦大知は、東京・豊洲にあるチームラボプラネッツ TOKYO DMMから光のアートを交えたパフォーマンスを披露する。

※記事初出時、本文に誤りがありました。お詫びして訂正します。

テレビ朝日系「ミュージックステーション SUMMER FES」

2021年8月20日(金)18:30~21:48

<出演者および披露曲>

・AI「IN THE MIDDLE feat.三浦大知」

・いきものがかり「TSUZUKU」

・EXIT「SUPER STAR」

・UVERworld feat.山田孝之 / 愛笑む「来鳥江」

・エド・シーラン「Shape Of You」「Bad Habits」

・Official髭男dism「アポトーシス」

・ORANGE RANGE「Enjoy!」「ロコローション」

・氣志團「房総魂」「One Night Carnival」

・SixTONES「マスカラ」

・Toshl 視聴者が選ぶ“夏のアゲうた”のカバー

・TWICE「Perfect World」

・HiHi Jets & 美 少年「High Beat」

・BLACKPINK「Lovesick Girls-JP Ver.-」

・Hey! Say! JUMP「群青ランナウェイ」

・松平健「マツケンサンバII」

・森七菜「深海」

・優里「ドライフラワー」

and more