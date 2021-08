柏木由紀「まさか私が…」難病手術から復帰、入院中の心境を語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。8月のゲストは、AKB48の柏木由紀さんです。今年6月に国指定の難病「脊髄空洞症」の治療のため手術を受けた柏木さん。8月1日(日)の放送では、入院前後の心境を語りました。すみれ:今週のゲストは柏木由紀さんです!柏木:よろしくお願いします。柏木由紀です。広海:よろしくお願いします。(脊髄空洞症の治療のため休養されていましたが)元気になられて本当によかったです!!柏木:ありがとうございます!おかげさまで元気になりました。広海:よかったです。一応、ご存じでない方もいらっしゃるかもしれないので説明しますと、テレビ番組の企画で人間ドックを受けて、脊髄空洞症という難病と診断され、手術を受けられたんですよね。柏木:はい、そうなんです。広海:どのくらい入院されたのですか?柏木:1週間ぐらいです。広海:その後は、リハビリなどをされて。当初の予定より早めに退院できてよかったですね。柏木:はい、よかったです。すごい元気になりました。すみれ:あまり知られていない病気ということもあり、入院前は不安などもありましたよね。柏木:そうですね。実体験などがなく、近くの人に話を聞くこともできなくて。10万人に1人とかいわれている難病だったので不安はありました。でも、入院中に“早く仕事に戻りたい”とか、“AKB48に戻りたい”っていう思いが、自分にとって一番のモチベーションになりました。“それで早く退院できたのかな?”って、すごく思います。広海:ちなみに、病気が発覚したときの気持ちは?柏木:よく、“まさか私が……?”って言うじゃないですか?広海:そのフレーズ聞いたことがあるわ。柏木:もうまさにそれで。まったく自覚がないし、予想もしていなかったので本当にびっくりしました。でも私の場合は、早期発見だったので治るっていうこともあり……。広海:本当によかったですよね。柏木:そうなんですよ。この病気は早期発見が大事とのことで、、びっくりはしたけど、早く見つけられてよかったなっていう思いが大きかったです。次回8月15日(日)の放送も、引き続きAKB48・柏木由紀さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/