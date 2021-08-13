最速記録は何キロ？　高校生の甲子園歴代球速ランキング（150キロ以上の選…

球速ランキング



本人の甲子園最速のみ表示。1980年以降

春＝選抜大会、夏＝選手権大会を表す。※2020夏は選抜交流試合







155キロ

2007夏 佐藤由規（仙台育英）対智弁学園

2013夏 安楽智大（済美）対三重



154キロ

2001夏 寺原隼人（日南学園）対玉野光南

2009夏 菊池雄星（花巻東）対東北

2009夏 今宮健太（明豊）対花巻東

2019夏 奥川恭伸（星稜）対立命館宇治、智弁和歌山



153キロ

2008春 平生拓也（宇治山田商）対安房

2011夏 北方悠誠（唐津商）対作新学院

2011夏 釜田佳直（金沢）対習志野

2012春夏 藤浪晋太郎（大阪桐蔭）対浦和学院、木更津総合、光星学院

2020夏※ 高橋宏斗（中京大中京）対智弁学園



152キロ

2005夏 辻内崇伸（大阪桐蔭）対春日部共栄

2010春 西浦健太（天理）対敦賀気比

2016夏 高田萌生（創志学園）対盛岡大付

2016夏 今井達也（作新学院）対花咲徳栄、木更津総合、北海



151キロ

1998夏 松坂大輔（横浜）対鹿児島実

1998夏 新垣渚（沖縄水産）対埼玉栄

2005春 山口俊（柳ヶ浦）対天理

2006夏 大嶺祐太（八重山商工）対智弁和歌山

2015夏 小笠原慎之介（東海大相模）対聖光学院

2018夏 柿木蓮（大阪桐蔭）対沖学園

2019夏 中森俊介（明石商）対八戸学院光星

2020夏※ 小林樹斗（智弁和歌山）対尽誠学園









150キロ

1985夏 中山裕章（高知商）対藤嶺藤沢

2005夏 田中将大（駒大苫小牧）対京都外大西

2007夏 岩崎翔（市船橋）対文星芸大付

2009夏 秋山拓巳（西条）対明豊

2011春夏 大谷翔平（花巻東）対大阪桐蔭、帝京

2015春 高橋純平（県岐阜商）対松商学園、近江

2017夏 清水達也（花咲徳栄）対前橋育英

2018夏 井上広輝（日大三）対奈良大付

2018夏 吉田輝星（金足農）対横浜

2019春 河野佳（広陵）対八戸学院光星

2019夏 池田陽佑（智弁和歌山）対明徳義塾



